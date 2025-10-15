SERVEIS
El Canyeret, sense ascensor ni escales mecàniques
Les escales mecàniques i l’ascensor que connecten la plaça Sant Joan amb els jutjats del Canyeret fa diversos dies que estan fora de servei, fet que ha provocat les queixes tant de vianants com dels funcionaris de justícia. Sobre les escales mecàniques, l’ajuntament va informar que pateixen una avaria i que estan treballant per solucionar-la. Van afegir que pròximament faran una visita tècnica per poder concretar quan tornaran a estar operatives. Tant les escales mecàniques com l’ascensor són uns accessos molt utilitzats per les persones que van als jutjats o al Turó de la Seu Vella. Desafortunadament, els últims anys han patit diverses avaries i actes vandàlics que han provocat que estiguin fora de servei de forma intermitent.