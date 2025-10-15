Centenars de persones es manifesten a Lleida a favor de Palestina
La concentració ha començat a la plaça Víctor Siurana, on han llegit diferents manifestos
Unes 500 persones, segons els Mossos d'Esquadra, s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Lleida a favor de Palestina. La manifestació ha creuat tota la ciutat, des de la plaça Víctor Siurana (davant el Rectorat), fins a la plaça Sant Joan, passant per la Rambla Aragó, l'Avinguda Catalunya i el carrer Major.
A l'inici de la manifestació, els organitzadors han llegit un seguit de manifestos, on han demanat posar fi al genocidi a la Franja de Gaza, obrir un corredor humanitari i trencar totes les relacions comercials que tant l'Estat com la Paeria de Lleida tenen amb Israel. També han cremat 2 ninos amb les cares de Pedro Sánchez i del president d'Israel, Benjamin Netanyahu.
A la manifestació s'hi han aplegat diferents sindicat com la CGT, la CNT i l'Intersindical, a part d'altres col·lectius d'estudiants.
Seguirem actualitzant la informació.