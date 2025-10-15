Els piquets i les concentracions en defensa de Palestina mobilitzen desenes de persones a Lleida
Manifestants en vaga assenyalen empreses i institucions, mentre la UGT i CCOO es concentren davant la Paeria
Desenes de persones alcen la veu aquest dimecres als carrers de Lleida amb motiu de la vaga per Palestina. Des de primera hora del matí un piquet encapçalat pel Comitè en Solidaritat amb Palestina de Lleida, amb el suport de la Intersindical, la CNT, IAC i la CGT, recorre comerços i institucions als quals reclama trencar relacions amb Israel. Manifestants en vaga han intentat bloquejar l'accés al Carrefour, han entrat al Rectorat de la Universitat de Lleida i s'han concentrat al migdia a la plaça de Ricard Viñes abans de la manifestació que tindrà lloc a les 19.00. Per la seva banda, a mig matí la UGT i CCOO han reunit una setantena de persones a la plaça Paeria. Els dos sindicats majoritaris promouen aturades de dues hores a la feina.
La jornada reivindicativa a Lleida ha arrencat pels volts de les 8.30 amb l'acció d'un piquet informatiu al davant de l'hipermercat Carrefour de la ciutat. Una quarantena de concentrats han bloquejat l'entrada a l'aparcament i la porta principal de l'establiment, a qui acusen "d'enviar els seus beneficis a l'exèrcit d'Israel". Finalment, la policia els ha desallotjat un a un i els ha identificat a tots. Els concentrats han fet pintades i han enganxat cartells a les parets i a les portes del centre comercial, i han tallat el Gran Passeig de Ronda.
Posteriorment, el piquet ha recorregut diversos carrers de la ciutat i ha entrat a l'edifici del Rectorat de la UdL, on una part de l'activitat acadèmica s'ha suspès aquest dimecres. Els manifestants denuncien que la institució manté lligams culturals i acadèmics amb Israel. Posteriorment, han protestat a la Biblioteca Pública de Lleida i s'han reunit a les 12.00 a la plaça Ricard Viñes amb motiu de la concentració convocada pel Comitè en Solidaritat amb Palestina de Lleida, la Intersindical, la CNT, IAC i la CGT.
Un centenar de persones, moltes d'elles amb banderes palestines i pancartes, s'han aplegat a la rotonda de la plaça, que ha quedat tallada al trànsit. La regidora del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha donat suport a la protesta. Els manifestants han llançat proclames a favor del bloqueig "total" d'Israel i per la llibertat de Palestina. Els convocants han exigit que es garanteixi l'arribada de l'ajuda humanitària a Gaza i que els pressupostos militars d'Occident no creixin a costa dels serveis públics.
Mar Valdellou, membre del Comitè en Solidaritat amb Palestina de Lleida, ha assenyalat que "el genocidi no s'ha acabat i l'acord de pau no és per a res un acord de pau". A més, ha advertit que no és casual que en el moment àlgid de les mobilitzacions "Trump vingui i proposi aquest acord, perquè al finalment és una estratègia perquè la gent es deixi de mobilitzar". Per tot plegat, des del Comitè han reclamat a la ciutadania que es mobilitzi durant tot el dia per tal d'aconseguir un veritable bloqueig.
Els sindicats majoritaris es concentren a la plaça de la Paeria
A les onze del matí, la UGT i Comissions Obreres s'han concentrat a la plaça de la Paeria de Lleida en el marc de les dues hores d'aturada per torn de feina que els sindicats majoritaris plantegen durant aquest 15-O. La concentració ha aplegat una setantena de persones, entre els quals l'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, i la portaveu d'ERC a la Paeria, Jordina Freixanet. Durant l'acte s'ha llegit un manifest reivindicatiu.
El secretari general de CCOO a les Terres de Lleida, Pere Sánchez, ha explicat que volen demostrar la solidaritat de la classe treballadora amb Palestina i ha advertit que, malgrat l'inici d'un procés de pau, "hem d'estar en guàrdia i vetllar perquè aquestes condicions reverteixin veritablement en què Palestina pugui ser un país lliure". Sánchez ha indicat que el seguiment de les aturades de dues hores és "irregular" i que una de les empreses que ha parat l'activitat de 10.00 a 12.00 és Indox de Tàrrega.
En aquesta línia, la secretària general de la UGT-Terres de Lleida, Joana Mor, ha admès que el tractat de pau ha "diluït una mica" la força reivindicativa que preveien de cara a aquesta jornada, però ha animat els treballadors i empresaris a dedicar una estona a reivindicar la causa palestina. Des de la UGT celebren que l'acord hagi permès que s'acabin els bombardejos a Gaza, però reclama garantir ara els drets i les llibertats de la nació palestina.