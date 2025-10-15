Una protesta per palestina talla el Passeig de Ronda de Lleida i bloqueja el centre comercial Carrefour
Els Mossos d'Esquadra desallotgen un a un els manifestants que impedeixen el pas a l'establiment
Una protesta amb motiu de les mobilitzacions de la vaga per Palestina talla aquest dimecres al matí el Passeig de Ronda de Lleida, en els dos sentits de la marxa, a l'altura del Carrefour. De fet, els piquets han bloquejat des de primera hora l'accés a aquest centre comercial, perquè consideren que té "relacions comercials amb Israel."
Al lloc hi han acudit una desena de patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana i tres furgons dels antiavalots de la policia catalana, que han desallotjat un a un els manifestants que impedien l'accés al centre comercial, que ha quedat alliberat quan faltaven pocs minuts per a les 10 del matí.
Tot i així, un grup de persones manté el tall de la calçada. En un primer moment Ronda només ha quedat bloquejat en sentit plaça dels Pagesos per l'operatiu policial, però cap a tres quarts de deu, manifestants han bloquejat també el sentit contrari. Els manifestants criden proclames com "free Palestine", "visca la lluita del poble palestí" i contra el "genocidi".
Ampliarem la informació