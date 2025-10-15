PROJECTES
Veïns de Lleida, entre l’escepticisme i la il·lusió pel pla del Barri Antic: “no és el primer que fan per resoldre els problemes, però tant de bo sigui el definitiu”
“La transformació urbana ha d’anar de la mà de la social, si no, serà impossible”, diu la presidenta veïnal
“Som escèptics perquè no és el primer pla que fan per millorar el Centre Històric, però l’esperança és l’últim que es perd.” Així definia ahir la presidenta de l’associació de veïns i comerciants del Barri Antic, Cristina Armengol, el projecte que dilluns va presentar la Paeria per a la “transformació integral” d’aquest barri, per al qual preveu 60 milions d’euros en 7 anys per a, entre altres mesures, la construcció i rehabilitació d’habitatges, restaurar les termes romanes de Remolins i el convent de Santa Teresa, donar nous usos l’escola Cervantes i al Mercat del Pla i un pla de dinamització comunitària i social.
“Esperem que aquest pla sigui el definitiu, però és cert que recull propostes que ja es van anunciar fa anys i que no es van materialitzar, com la construcció de pisos en solars”, va dir Armengol. Va recordar que els plans anteriors “no han servit per acabar amb els problemes que arrossega el barri, per la qual cosa creiem que la transformació urbana ha d’anar de la mà de la social”. Per la seua part, el president veïnal de Jaume I, Jaume Millas, va opinar que “el pla no està malament, però 7 anys d’execució és massa, només cal veure com estava el barri el 2018 i com està ara”. Per això, va reconèixer que “soc escèptic, malgrat que tant de bo serveixi per recuperar el barri d’una vegada per sempre, però fins que no es posi ordre i s’adeqüi la zona, la gent no voldrà venir a viure aquí”.
Més crític es va mostrar Josep Maria Muñoz, membre de Som Veïns i conseller del barri al Consell de Ciutat. “És un pla integral per a les empreses del tercer sector que es basa només a construir habitatges protegits per portar famílies vulnerables o problemàtiques, que estan fent des de fa anys i les altres actuacions, com recuperar el patrimoni de la zona, estan bé, però no estan pensades per als veïns del barri”, va lamentar Muñoz. Va afegir que “aquest pla demostra que, des del Pla de Barris del 2008, no s’ha fet res més a la zona i per això està com està”.
La Paeria aprova el projecte per optar als fons del Pla de Barris
L’ajuntament va celebrar ahir una junta de govern local extraordinària per aprovar que el projecte per a la transformació integral del Centre Històric pugui rebre finançament del Pla de Barris de la Generalitat. El termini per presentar propostes acaba avui i el govern municipal espera rebre 25 milions d’euros que serviran per finançar la primera fase del pla, que preveu 29 actuacions a nivell urbanístic, patrimonial i social. D’altra banda, la junta de govern també va aprovar acceptar tres ajuts concedits pel departament de Cultura per restaurar i consolidar la portalada de l’església de Santa Maria de Gardeny i per millorar l’adequació d’una sala del Museu Arqueològic, situat al palau de la Paeria, que està tancada al públic. En total la Paeria percebrà 87.712,84 euros.
Pla de 60 milions per a la “transformació integral” del Centre Històric en set anys
