La inflació augmenta quatre dècimes al setembre a Lleida, fins el 2,9%
Les despeses vinculades a l'educació i les de l'habitatge, subministraments i combustibles lideren la pujada de preus
La variació anual de l'IPC ha continuat augmentant al setembre a la província de Lleida i s'ha incrementat en quatre dècimes, fins a situar-se en el 2,9% Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d’Estadística (INE), els grups que han influït més en la pujada a la demarcació de Lleida han estat el de l'educació i el de l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, que pugen, en tots dos casos, un 7,2%. Mentrestant, la roba i el calçat ho fa un 6,5% i les begudes alcohòliques i tabac un 4,2%.
Pel que fa a l'indicador mensual, respecte a l'agost els preus han baixat cinc dècimes a la demarcació. Destaca el repunt dels preus de la roba i el calçat, que han estat un 3,6% més alts que a l'agost.
La inflació ha repuntat dos dècimes al setembre a Catalunya, fins a situar-se en el 2,6% respecte de l'any passat. La dada catalana i lleidatana, però, continua lleugerament per sota de la mitjana de l'Estat, on l'Índex de Preus de Consum (IPC) ha pujat tres dècimes al setembre, situant-se en el 3%.