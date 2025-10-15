UNIVERSITAT
Màster pioner per aplicar la música en educació i salut
La UdL l’impartirà online des de febrer del 2026. Destinat a músics, terapeutes, psicòlegs, educadors i sanitaris
“L’objectiu és descobrir la màgia de la música que fa que els prematurs guanyin pes si l’escolten, que augmentin les funcions cognitives en els nens, que els adolescents gestionin millor les emocions i l’ansietat, que els joves siguin més creatius en l’àmbit laboral i tinguin més benestar, i que en els adults alenteixi el procés neurodegeneratiu i augmentin la seua qualitat de vida.” Així va definir ahir la finalitat del màster de Neurociència de la Música el seu director, Jordi Jauset, en la presentació d’aquests estudis pioners que la Universitat de Lleida (UdL) iniciarà el febrer del 2026 per formar professionals capaços d’aplicar la música com a eina transformadora principalment en l’educació i la salut, però també en el màrqueting i l’esport.
Consta de 60 crèdits i s’impartirà online i en castellà, a l’haver-hi inscrits de Sud-amèrica, va indicar el seu coordinador, Antoni Tolmos. Ara per ara hi ha gairebé mitja dotzena de matriculats i l’oferta és de 15 places. Està destinat a músics, terapeutes, psicòlegs, educadors i professionals de la salut. Combina coneixements de física-acústica, música, neurociència, biologia, psicologia, vibroacústica, musicoteràpia i pedagogia i el professorat està format per músics, compositors i concertistes de piano, titulats en musicoteràpia, psicologia, neurologia, medicina i pedagogia i experts en neurociència. La idea és oferir formació avançada en relació amb com el so i la música impacten en el cervell i el comportament i com això es pot aplicar en diferents àmbits. En aquest sentit, en la presentació van remarcar que la música transforma estructuralment i funcionalment el cervell i que hi ha evidències científiques que pot reduir el dolor, millorar la memòria, donar suport a la rehabilitació neurològica i potenciar la creativitat.
Carles Florensa, director del centre de formació permanent, va incidir que cobreix un buit i ensenyarà com la música pot influir en el comportament humà, el desenvolupament cognitiu i la salut mental.