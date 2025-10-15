CONCENTRACIÓ
Suport a les víctimes d’agressions sexuals
Unes 40 persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Sant Joan per protestar contra la decisió judicial que ha deixat en llibertat l’home de 40 anys acusat de violar la seua filla de 21, com va avançar SEGRE. Sota el lema Prou violència i impunitat convocada per Feministes de Catalunya i amb el suport d’altres col·lectius, es va denunciar la desprotecció que pateixen les víctimes. Diumenge passat ja hi va haver una concentració als jutjats del Canyeret. Una pena de 4 mesos per trencar l’ordre d’allunyament, va ser suspesa amb l’obligació de no delinquir en dos anys. L’Audiència ha de resoldre tres recursos de la Fiscalia, que demana presó provisional per a l’investigat.