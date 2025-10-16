Detinguda una dona de 50 anys que venia cocaïna des d'un pis del barri de la Bordeta de Lleida
El 2023 ja va ser arrestada pels mateixos fets
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts al barri de la Bordeta de Lleida una dona de 50 anys com a presumpte autora d'un delicte contra la salut pública. La detenció és el resultat d'una investigació policial iniciada a finals del passat mes de setembre, després que els Mossos d'Esquadra tinguessin coneixement que una dona es podria dedicar a la venda de substàncies estupefaents per la zona del barri de la Bordeta, més concretament des del seu domicili situat al carrer Bellavista. Tot apuntava que la sospitosa podria distribuir cocaïna des del seu domicili a consumidors habituals del barri.
Davant d'aquesta informació, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Lleida van iniciar diversos dispositius de seguiment a la sospitosa, una dona amb antecedents per salut pública que ja va ser detinguda per fets idèntics l’any 2023.
El passat dimarts, i després d'un dispositiu de seguiment, es va detenir la sospitosa al carrer Impressor Botel. En el moment de la seua detenció els Mossod li van intervenir un embolcall amb 24,30 grams de cocaïna en roca, un altre embolcall amb 9,26 grams de cocaïna i 1.176 euros en moneda fraccionada. La detinguda, que té antecedents, passarà a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.