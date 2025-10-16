INICIATIVES
Els comerços de la Zona Alta es tenyeixen de rosa contra el càncer de mama
Els comerços de la Zona Alta celebren fins al 26 d’octubre la desena edició de la campanya Zona Alta de Rosa, amb la qual vesteixen els seus aparadors de color rosa en suport a la prevenció del càncer de mama. L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Lleida proposa col·laborar amb la compra de bosses solidàries per tres euros. Avui se celebra una jornada solidària a Ricard Viñes i l’AECC fa una conferència a les 17.00 hores a l’Espai Sunka.