Els estudiants de Lleida formen al carrer com s'ha d'actuar en cas de parada cardiorespiratòria
Els alumnes i el SEM han fet cursos al carrer durant el dijous, coincidint amb el dia mundial de Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria
La cançó Stayin' Alive dels Bee Gees ha tornat a sonar aquest dijous per dur a terme formació en maniobres de reanimació pulmonar. A la capital del Segrià, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha fet una activitat en Doctor Fleming mentre que diferents centres educatius s'han instal·lat a la plaça Sant Francesc. Cada dia, el SEM atén set parades cardiorespiratòries de mitjana a Catalunya, unes 2.700 a l’any. Aquestes xifres revelen que només en el 40% d’aquests casos els testimonis que presencien la parada inicien maniobres de reanimació cardiopulmonar i que, només un 30% dels afectats arriba amb vida a l’hospital.
D’aquests, un 9% reben l’alta amb bon resultat neurològic. En aquest sentit, el doctor Jorge Morales, director mèdic del SEM, ha subratllat la importància d’actuar amb immediatesa "mentre que la prevalença pràcticament no varia i depèn de múltiples factors, sí que podem incidir en la resposta per part de les persones que presencien una parada cardiorespiratòria". Els primers minuts són crítics i s’ha de trucar al 112 des del primer moment per incrementar les possibilitats de supervivència de l’afectat. Per això, els professionals sanitaris han assegurat que "s’ha de perdre la por d’intentar-ho, no perdem res i sí que tenim molt a guanyar".
Mentrestant, alumnes de l’Escola Minerva, l’Institut Guindàvols, l’Escola Institució, l’INS Gili i Gaya, l’INS Seròs, l’INS Caparrella i l’INS Nou Alcarràs han participat en la trobada de centres del programa Suport Vital Bàsic (SvB) a les Escoles, organitzada per l’equip de mestres i professors que formen part del Seminari de SvB al Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. L’activitat, a la plaça Sant Francesc de Lleida, ha consistit en una sèrie de simulacions per donar a conèixer els protocols de parada cardíaca, la tècnica d’obstrucció de la via aèria per cossos estranys i la posició lateral de seguretat. També han demostrat com fer la reanimació cardiopulmonar a ritme d’una flashmob.
El programa compta amb el suport i coordinació del departament d’Educació i del Consell Català de Ressuscitació. L’objectiu del programa és que els alumnes aprenguin coneixements bàsics, teòrics i pràctics, adaptats a cada edat per saber com actuar davant d’una situació d’emergència vital. El projecte s’estén des d’Infantil fins 4t d’ESO.
Mentrestant, la Comissió de Suport Vital de l’hospital Arnau de Vilanova, formada per professionals de diferents serveis, ha impartit aquest dijous una formació pràctica al vestíbul sobre maniobres de reanimació pulmonar. L’activitat ha estat dirigida a tota la ciutadania per mostrar com actuar, de forma ràpida i efectiva, davant d’una parada cardiorespiratòria.