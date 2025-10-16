URBANISME
Municipàlia creix amb rècord de 353 expositors i més de 50 activitats
El saló internacional i Innocamping arriben a la Fira de dimarts vinent a dijous. Disposaran de 29.000 m2 gràcies a l’estrena del nou pavelló desmuntable
La 23 edició del saló internacional Municipàlia –d’equipaments municipals– i la setena d’Innocamping –per a allotjaments turístics– tindran lloc del dimarts vinent 21 al dijous 23 d’octubre al recinte de Fira de Lleida, que ampliarà fins a 29.000 m2 la superfície amb l’estrena del nou pavelló desmuntable. Municipàlia arriba amb rècord de 353 expositors, dos més que en l’última edició de fa dos anys. “Els espais es tan ocupats al 100% des de fa setmanes”, va explicar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va celebrar que els hotels tenen totes les habitacions plenes i els restaurants “uns nivells de reserves impressionants” durant els tres dies de l’esdeveniment.
La Fira comptarà també amb més de 50 activitats paral·leles entre jornades tècniques, presentacions o conferències (vegeu el desglossament). “Tindrem tres noves sales amb capacitat per a 300 persones en total, cosa que augura una intensitat important d’activitat”, va afirmar l’alcalde.
Així mateix, Municipàlia tornarà a comptar amb una missió tècnica de la Unió Iberoamericana de Municipalistes formada per una delegació d’uns 40 representants polítics –alcaldes, regidors, diputats i altres càrrecs– de Colòmbia, Hondures, l’Uruguai, Mèxic, Cuba, la República Dominicana, Costa Rica i El Salvador, així com també d’Angola.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va explicar que al seu estand es portaran a terme “trobades amb alcaldes per debatre temes com els biopolígons i plantes de biogàs, la gestió de fons europeus o la contractació cultural”.
El president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, va destacar Municipàlia com la “nostra fira emblemàtica, referent del sud d’Europa”, que es posiciona com “la segona de Catalunya i la sisena a nivell estatal”.
La clausura del saló i l’acte inaugural del pavelló comptaran amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Ho va confirmar la delegada de la Generalitat, Núria Gil, que va explicar que el Govern oferirà informació sobre les diferents línies d’ajuts a municipis. Per la seua part, Larrosa va indicar que l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assistirà a la inauguració de Municipàlia.
Es presentarà un fanal “amb visió 360o i que parla amb les persones”
A Municipàlia “tindrem el primer fanal intel·ligent dels que instal·larem a la ciutat, amb visió de 360 graus i que parlen amb les persones”, va avançar Larrosa, que va indicar que s’instal·laran en algunes zones en el marc del procés de renovació de l’enllumenat públic. Així mateix, la Paeria i la Generalitat organitzaran una jornada sobre el paper de l’IA en la gestió diària de l’administració i “com avançar en l’agilitació de tràmits urbanístics, bàsicament”, va detallar. Altres esdeveniments destacats que se celebraran són la conferència Ategrus sobre la gestió de residus, xarrades sobre l’arrelament de joves en el món rural, l’accessibilitat i sostenibilitat en l’espai públic, el desplegament de comunitats energètiques, ciberseguretat en l’administració i la renaturalització de patis escolars, entre altres. Innocamping comptarà també amb una jornada professional centrada en la prevenció d’emergències en el sector dels càmpings. “Són petites ciutats que han de disposar de tots els serveis, però també han d’estar preparats per afrontar les situacions de risc”, va concloure l’alcalde.