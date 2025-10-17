La comunitat islàmica de Lleida: “La mesquita solucionarà un problema històric”
El PP diu que el seu partit rebutjarà l’adjudicació directa de la finca del Camí dels Frares
La Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià va celebrar ahir que l’ajuntament prevegi adjudicar-los de forma directa el solar del polígon del Camí dels Frares per un termini de 50 anys per construir-hi una mesquita a canvi d’un cànon de 50.000 euros.
“Creiem que és una molt bona notícia que servirà per solucionar un problema històric de la ciutat”, va assenyalar un portaveu de la comunitat. La cessió del terreny haurà de passar per la comissió de Gestió de la Ciutat i el ple, i si s’aprova, la concessió entraria en vigor a partir de l’1 de gener de 2026. Aquesta comunitat resa actualment en un dels coberts de la Fira de Lleida des que el 2023 va haver de deixar el Palau de Vidre.
“Portem molts anys resant on podem i sabem que això dona una mala imatge de la comunitat i de la ciutat, per la qual cosa estem contents que, si el ple ho aprova, podrem tenir un espai digne”, va afegir el portaveu. El cap de l’oposició de la Paeria i del PP, Xavi Palau, es va oposar a l’adjudicació directa de la finca i a la construcció de mesquites a la ciutat, ja que ho veu “una substitució cultural de la identitat de la nostra ciutat”. “Crida l’atenció que es vulgui premiar una determinada entitat religiosa quan aquesta va descartar aquest solar quan es va fer la licitació”, va remarcar Palau.