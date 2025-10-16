RELIGIÓ
La Paeria de Lleida preveu adjudicar la finca per a la mesquita durant 50 anys per només 50.000 €
Accepta les condicions que planteja la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida per a la parcel·la de Camí dels Frares. El consistori vol resoldre “un tema llargament enquistat”
La Paeria preveu adjudicar de forma directa el solar del polígon del Camí dels Frares a la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià per un termini de 50 anys des de l’1 de gener del 2026 perquè hi construeixin una mesquita, com va avançar aquest diari, i amb un cànon de només 50.000 € per tota la durada del contracte, xifra proposada per la mateixa comunitat, segons detalla l’expedient que està en exposició pública. Això representa una rebaixa més que substancial respecte al cànon que l’ajuntament va fixar inicialment en el concurs per destinar la finca a un centre de culte, que era de 61.156 euros anuals, i que va rebaixar a 40.054 després que els musulmans ho consideressin. Malgrat això, la licitació va quedar deserta l’abril passat.
Poc després, l’11 de juny, aquesta comunitat islàmica (Ibn Hazm), que resa en un dels coberts de la Fira de Lleida des que el 2023 va haver de deixar el Palau de Vidre, va presentar a la Paeria la petició d’adjudicació directa de la finca per 50 anys i en la qual va plantejar que “seria raonable pactar un preu de lloguer simbòlic de 50.000 euros per tota la durada de l’adjudicació”. A més, “com a mostra de gratitud”, va proposar destinar els caps de setmana deu voluntaris de la seua comunitat durant 4 hores a efectuar tasques socials, per exemple en geriàtrics públics.
L’informe de la Paeria argumenta que és “imprescindible trobar una solució definitiva que garanteixi el dret de llibertat de culte i resolgui un tema llargament enquistat”. Assenyala que “un centre de culte digne permet millorar la gestió de l’espai públic i reforçar la seguretat, evitant concentracions en zones no habilitades que poden generar incomoditats socials, riscos logístics i de mobilitat”. “Disposar d’un espai propi facilita millorar la planificació de les activitats religioses i garanteix el compliment de les normatives municipals i la legislació”, subratlla, i remarca que a la finca no es permetran “activitats industrials, comercials o de serveis oberts al públic o que generin ingressos a l’entitat”.
La Paeria assegura que la direcció d’Assumptes Religiosos de la Generalitat i els representants de l’Assemblea Municipal de Religions han mostrat el seu posicionament favorable a l’adjudicació directa del solar a la comunitat islàmica. La concessió haurà de passar per la comissió de Gestió de la Ciutat i ser aprovada pel ple.
Les claus
Fiança i terminis d’obres. La comunitat islàmica haurà d’apor tar una f iança de 20.027,02 euros, en concepte del 3% sobre el valor del domini públic ocupat, que es retornarà al final de la concessió, i assumir la urbanització de la parcel·la (300.000 euros). Tindrà un any des de l’obtenció de la llicència per iniciar les obres i tres per acabar-les.
Infraccions i multes. La Paeria estableix infraccions lleus, greus i molt greus i entre aquestes últimes figura l’excés d’aforament, amb sancions d’entre 1.501 i 3.000 €.
Rebuig del polígon. Els empresaris del polígon creuen que no és el lloc adequat per a un centre de culte.