MOSSOS
Detinguda per tràfic de ‘coca’ a la Bordeta
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts una veïna de la Bordeta de 50 anys que suposadament venia cocaïna des del seu domicili del carrer Bellavista. L’arrest és el resultat d’una investigació iniciada a finals de setembre després de tenir coneixement que una dona –que ja havia estat detinguda el 2023 en un cas similar– podria distribuir cocaïna a consumidors habituals del barri. Va ser arrestada al carrer Impressor Botel. En el moment de l’arrest, portava 33,56 grams de cocaïna i 1.176 euros en efectiu.