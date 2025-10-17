ECONOMIA
Els habitatges d’ús turístic a la ciutat de Lleida se sextupliquen en deu anys i voregen el centenar
El 2015 només n’hi havia una quinzena i segons les últimes dades de Paeria i Generalitat ara n’hi ha 91 amb 506 places. Representen el 16% del total de l’oferta d’allotjament de la capital, que és de 3.124 llits
Els apartaments o habitatges d’ús turístic (HUT) eren pràcticament residuals a Lleida fa uns anys, però en l’última dècada la xifra no ha fet més que augmentar i actualment representen el 16% de l’oferta d’allotjaments a la ciutat. Així ho constaten les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i els informes que l’ajuntament ha encarregat per elaborar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que mostren que el 2015 hi havia una quinzena de pisos turístics amb un total de 83 places, mentre que en l’últim recompte fet el primer trimestre de l’any passat el nombre s’ha multiplicat per sis, amb 91 habitatges amb capacitat per a 506 hostes.
Un increment més que significatiu tenint en compte que Lleida, a diferència d’altres ciutats, no té el turisme com un dels sectors econòmics més potents. L’augment ha comportat que els HUT hagin passat de ser només el 3,1% del total d’allotjaments de la ciutat al 16% actual, que és de 3.124 places sumant-hi pisos turístics, hotels i establiments de turisme rural. Una xifra que també ha augmentat de forma important respecte a fa 10 anys, quan hi havia 2.609 places i que es deu, principalment, als habitatges d’ús turístic, ja que el nombre d’establiments hotelers amb prou feines ha variat.
En relació amb els establiments hotelers, no deixa de ser paradoxal que, mentre el nombre d’habitatges d’ús turístic a la ciutat no ha fet més que augmentar en aquesta última dècada, el d’hotels continua sent el mateix que fa 13 anys: 24. Concretament, hi ha set hostals o pensions; quatre hotels d’una estrella; tres de dos; dos de tres; set de quatre; i una de quatre estrelles superior.
Malgrat que la xifra total no ha variat, sí que hi ha hagut en els últims anys tancaments d’alguns hotels icònics, com el Condes d’Urgel, que va tancar dos vegades entre els anys 2014 i 2016 fins a fer-ho de forma definitiva el 2018.
Tanmateix, l’informe que l’ajuntament va encarregar a una empresa especialitzada en l’anàlisi econòmic de les ciutats assenyala que, en comptes d’incrementar el nombre de places, la ciutat “ha apostat per incrementar la qualitat” dels seus hotels, “reduint el nombre d’hotels de 2 i 3 estrelles per reconvertir-los en hotels de 4”, que és la tipologia més abundant que hi ha ara mateix a la ciutat juntament amb hostals i pensions.
Ocupació mitjana hotelera més alta que a la Costa Brava o a Aran
En relació amb l’ocupació mitjana, tant els habitatges d’ús turístic com les places hoteleres es troben en una bona posició respecte a altres ciutats catalanes. Segons les dades de la Federació d’Hostaleria de Lleida, l’ocupació mitjana es va situar entorn del 63% entre els anys 2015 i 2023, un percentatge només superat per les marques turístiques de Barcelona, la Costa Daurada i la Costa de Barcelona i aconseguint millors registres que la Costa Brava, la Val d’Aran o el Pirineu, entre d’altres.
Paral·lelament, els informes de la Paeria destaquen que entre 2019 i el 2024 el nombre de turistes de Lleida ha augmentat en un 25%, passant dels 240.936 als 378.526. El 70% són estatals i la seua estada mitjana és d’1,65 dies. Per tot això, l’informe conclou que hi ha “una sèrie de potencialitats que poden incidir positivament en el desenvolupament turístic” de Lleida, com el patrimoni i l’oferta cultural.