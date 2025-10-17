SALUT
Vacunes de grip prescrites per a uns 200.000 lleidatans
Uns 67.000 tenen menys de 60 anys i pertanyen a grups de risc. Ja s’han immunitzat entre el 12 i 15% dels de més edat
Els CAP van arrancar dilluns la segona fase de la campanya de vacunació contra grip i covid, destinada a totes les persones a partir de 60 anys i a les de menys edat amb condicions de risc per malalties, així com al personal de serveis essencials com bombers, policies o docents.
A la regió sanitària de Lleida (comarques del pla), 161.321 persones tenen recomanada la immunització contra la grip, que se sumen a les 30.947 de la de l’Alt Pirineu i Aran. En total, són 192.268, de les quals 67.006 (34,8%) són menors de 60 anys. D’aquestes últims 57.448 resideixen al pla i 9.558, al Pirineu.
La cobertura de la vacunació contra la grip arriba al 12,1% entre la població major de 60 anys al pla, i al Pirineu puja fins al 15,3%. Mentrestant, entre els menors d’aquesta edat es queda en el 6,2% i 6,9%, respectivament. En total, fins al moment s’han administrat 20.048 dosis contra la grip a la demarcació.
Respecte a la covid, el nombre de persones que tenen prescrita la vacuna és lleugerament inferior (172.526), i el 27,4% (47.264) tenen menys de 60 anys. Així mateix, de moment s’han vacunat el 9,3% dels majors de 60 anys de les comarques del pla, mentre que al Pirineu han estat el 10,9%. En canvi, la cobertura cau fins l’1,7% entre els menors de 60 anys.
Davant la dificultat per concertar cita que han constatat els pacients, els CAP oferiran horari de vacunació sense cita prèvia fins al 5 de desembre per a tots aquells que no han pogut demanar hora. L’horari serà de dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 hores i de 16.30 a 19.30 hores. Així mateix, els centres que obren els dissabtes també ho oferiran de 9.30 a 12.30 hores.
Els usuaris poden demanar cita a través de l’app La Meva Salut, així com a través de citasalut.gencat.cat o al mateix CAP.