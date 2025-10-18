POLÍTICA
Freixanet serà l’alcaldable d’ERC a la Paeria el 2027
Ja disposa de més avals dels necessaris. El termini de presentació acaba dimarts i no hi ha més aspirants
Jordina Freixanet, l’actual portaveu del grup municipal d’ERC, serà amb tota probabilitat l’alcaldable republicana a la Paeria en les pròximes eleccions municipals previstes el maig del 2027. El procés d’elecció de candidatures està en marxa i el termini acaba dimarts vinent, però tot apunta que Freixanet serà l’única. Dimecres es proclamaran els aspirants, que podran demanar el vot, i l’assemblea de la secció local d’ERC per escollir l’alcaldable està programada per al dijous dia 23.
Freixanet va confirmar ahir la seua intenció d’optar a liderar la candidatura a l’ajuntament i va explicar que un sol dia va aconseguir els 22 avals que la normativa requereix per poder presentar-se. No obstant, continua recollint amb la intenció d’obtenir el màxim suport d’implicació dels integrants de la secció local.
Fonts d’ERC van corroborar que no sembla que ningú més tingui intenció d’optar a ser alcaldable i van apuntar que Freixanet té recollits més del doble dels avals necessaris.
D’aquesta manera, la portaveu republicana seria alcaldable per primera vegada, després de ser la número dos de la llista de Miquel Pueyo en els dos anteriors comicis. De fet, va passar a ser la líder del grup després de la renúncia de Pueyo, que va formalitzar després de perdre les eleccions de maig del 2023 davant el PSC. En el mandat anterior (2019-2023), els republicans van ostentar a l’alcaldia amb Pueyo al capdavant d’un tripartit amb Junts i el Comú (aquest últim va acabar sortint del govern) i Freixanet va ser llavors la segona tinenta d’alcalde i portaveu del govern (es va presentar en representació del partit Moviment d’Esquerres, en coalició amb ERC). Així mateix, va ser diputada al Parlament des del març del 2021 al juny del 2024. Va deixar MES el 2020 i després va ingressar a Esquerra.
ERC és el primer partit a posar en marxa un procés electoral per definir el seu alcaldable, malgrat que encara falta una mica més d’un any un mig per a les eleccions municipals.