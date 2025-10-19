SUCCESSOS
Apunyalen un jove a l’abdomen durant una baralla al barri del Clot a Lleida
La víctima, de 20 anys, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova. Baralla entre dos grups de matinada amb sis identificats que els Mossos investiguen
Un jove d’uns 20 anys va resultar ferit ahir a la matinada al ser apunyalat a l’abdomen en una baralla entre dos grups al carrer Folch i Torres, al barri del Clot, segons ha pogut saber aquest diari. La víctima va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i arrestar el presumpte autor i van identificar sis persones.
La baralla es va produir minuts abans de les 4.00 hores al carrer Folch i Torres. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 3.51 hores d’un aldarull entre dos grups i fins al lloc van acudir diverses patrulles, entre les quals els antiavalots de l’ARRO. Quan van arribar, es van trobar un jove que presentava una ferida per arma blanca a la zona de l’abdomen. La víctima va ser atesa in situ pels sanitaris del SEM que, posteriorment, el van evacuar en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Per la seua part, els policies van identificar sis joves i van iniciar una recerca per la zona del presumpte autor de l’agressió, que hauria fugit després d’apunyalar la víctima. Ahir no constaven detencions.
D’altra banda, els Mossos van arrestar a les 6.00 hores d’ahir un home i una dona a Alfred Perenya perquè es van agredir mútuament. Pel que sembla, eren parella. L’home va ser arrestat per un delicte de violència a la llar i la dona per lesions, ja que va ferir lleument l’home amb una arma blanca.
Els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 235 incidents amb armes blanques –ganivets i navalles, entre d’altres– entre setembre de l’any passat i maig d’aquest any a les comarques de Lleida. És a dir, una mitjana de gairebé un cas al dia i el 6,6% dels casos de Catalunya (3.550), des que la conselleria d’Interior va presentar un nou pla de reforç per prevenir la tinença d’armes blanques a la via pública, que substituïa el pla Daga. Així es desprèn de la resposta parlamentària del Govern al grup d’ERC sobre el balanç del pla. Les tipologies d’incidents més habituals són els robatoris amb violència i intimidació (24% dels fets), les agressions (21%), les amenaces i coaccions (17%).