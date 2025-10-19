Esther López, teletreballa des de casa: «Sortir al balcó i veure el Cadí després d’una reunió estressant no té preu»
L’Esther López va nàixer a Barcelona i després de viure i treballar durant anys al Maresme, el gener del 2020 es va establir, amb el seu marit, Pep Rafanell, a Estamariu. “Feia anys que maduràvem la idea de traslladar-nos al Pirineu a la recerca de la naturalesa i fugint, sobretot, de la gran bullícia de la ciutat, dels embussos i de la calor”, explica.
López és directora comercial d’una consultoria d’informàtica. Mare de 3 fills, la família va decidir ajornar aquesta recerca per viure en un lloc amb un contacte més directe amb la muntanya fins que els fills fossin independents. “El plantejament el vam fer quan ells eren adolescents, però prenem la decisió de no treure’ls del seu entorn i l’hem fet fa ara 5 anys”, indica. Teletreballant, “dedico més hores del que segurament ho faria de forma presencial, però jo abans tampoc no desconnectava mai i ara guanyo en temps de desplaçaments i, sobretot, qualitat de vida”. “El millor de tot és quan acabo una reunió estressada i surto al balcó i veig el Cadí, o bé quan acabo la jornada laboral, em poso les sabatilles i vaig a l’hort o a passejar”, assegura.