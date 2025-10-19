Lleida celebra la tercera edició del Patac, el festival de gràfica efervescent
Lleida acollirà el proper 25 d’octubre la tercera edició del Patac. Festival de Gràfica Efervescent, una cita que s’ha consolidat com a punt de trobada per a autors, editorials i amants del còmic independent. Amb la col·laboració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM), el festival reafirma la seva aposta per la creació gràfica contemporània i l’edició autogestionada.
El certamen, que tindrà lloc d’11 a 20 h a l’EAM Leandre Cristòfol, amplia enguany la seva presència a la ciutat amb sis exposicions, més de 50 expositors i una dotzena d’autors convidats, a més de tallers, xerrades, concerts i activitats per a totes les edats. Entre les exposicions destaquen les dedicades a Josune Urrutia, Conxita Herrero, Quim Torres i Roger Omar, i Alexis Nolla.
El cartell d’aquesta edició és obra de l’il·lustrador lleidatà Quim Torres. En total, 53 expositors mostraran i posaran a la venda fanzins, llibres, cartells, samarretes i altres creacions gràfiques, amb la participació d’editorials i llibreries com Fatbottom, Pagès Editors, La Cúpula, El Genet Blau i La Irreductible.
Un dels moments més esperats serà el lliurament del Premi Patac 2025 a Bea Lema per la seva novel·la gràfica El Cuerpo de Cristo (Astiberri, 2023), guardonada també amb el Premi Nacional de Còmic 2024 i el Premi del Públic del Festival d’Angoulême 2023. L’acte tindrà lloc a les 12.30 h a l’Espai Lleida Jove, on l’autora conversarà amb estudiants de l’EAM.
Amb aquesta nova edició, Patac reafirma el seu paper com a altaveu cultural de Ponent i espai de connexió entre creadors i públic, consolidant Lleida com una de les capitals del còmic independent a Catalunya.