EMERGÈNCIES
Tres cotxes danyats per un foc al pàrquing del Rectorat de la UdL
Tres cotxes van resultar danyats en un incendi que hi va haver a primera hora del matí d’ahir al pàrquing del Rectorat de la UdL, al carrer Bisbe Messeguer, segons van informar els Bombers, que van activar dos dotacions. El foc es va declarar cap a les 18.00 hores, s’hauria originat en un dels vehicles i es va propagar a uns altres dos cotxes que hi havia estacionats. Al lloc també van acudir patrulla de la Guàrdia Urbana. Es desconeix com es va originar l’incendi.