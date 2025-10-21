El saló Municipàlia de Lleida omple hotels i estrena pavelló
Els establiments hotelers pengen el cartell de complet per l’arribada d’expositors i visitants. El nou edifici és desmuntable i augmenta la superfície firal fins als 29.000 metres quadrats
La 23a edició del saló internacional Municipàlia i la 7a d’Innocàmping arranquen avui amb més de 350 expositors, més de 50 activitats i jornades tècniques, amb els hotels de la ciutat amb el cartell de complet i amb un nou pavelló que permetrà disposar d’una xifra rècord de 29.000 metres de superfície. El certamen bianual, centrat a oferir equipaments, mobiliari, tecnologia i serveis als ajuntaments, és el més important que organitza Fira de Lleida tant pel volum de negoci com perquè congrega visitants professionals que procedeixen de diferents punts de l’Estat i de l’estranger.
Prova d’això és que gairebé tots els hotels de Lleida han penjat el cartell de complet i no tenen habitacions disponibles des d’avui fins dijous. “Cada vegada que hi ha una fira d’aquest tipus passa el mateix, estem al complet, potser necessitaríem que hi hagués més places hoteleres a la ciutat per atendre la demanda”, van assenyalar des de l’Hotel Real. “Com que no hi ha gaire oferta hotelera a la ciutat, quan hi ha una fira o un congrés omplim, estar situats entre l’estació de tren i el recinte firal ens ajuda molt”, van reconèixer des de l’hotel Zenit Lleida. Però no només els hotels més cèntrics tenen el cartell de complet, ja que també en els que es troben als afores no tenen habitacions disponibles de dimarts a dijous.
Una de les grans novetats d’aquest any a Municipàlia és que comptarà amb un nou pavelló firal. És desmuntable, té 2.500 metres quadrats i la construcció ha durat dos mesos. També s’ha habilitat una nova entrada al recinte firal pel carrer Camí de Picos.
Semàfor a Victoriano Muñoz
Paral·lelament, la Paeria ha instal·lat semàfors al pas de vianants que hi ha a l’avinguda Victoriano Muñoz al costat de la rotonda d’accés al recinte firal per millorar la seguretat. És un pas molt utilitzat quan hi ha fires, ja que connecta el recinte de la Fira amb l’aparcament de l’altre costat de la via. D’altra banda, alumnes de mecànica, soldadura, pintura i fusteria de la Casa d’Oficis de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) han muntat l’estand de la Paeria a Municipàlia.