Els Mossos han detingut aquest matí l’home investigat per robar i cremar cases de l’horta de Lleida

Els Mossos han detingut aquest matí l’home investigat per robar i cremar cases de l’horta, segons ha pogut saber SEGRE. En les properes hores ingressarà a presó.
El Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida va decretar la recerca, detenció i ingrés a presó del principal sospitós de robar en cinc cases i incendiar-ne vàries d’elles a l'Horta de Lleida. L’home va quedar en llibertat amb càrrecs el passat juliol només cinc dies després de ser empresonat, en una decisió judicial que va causar molta sorpresa.
La Fiscalia i la Plataforma Veïnal Horta Segura van recórrer la decisió i ara s’ha estimat el seu recurs, revocant l’auto del 22 de juliol.