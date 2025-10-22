SEGRE

Advoquen per potenciar l’escriptura i l’expressió oral en l’ensenyament

Els professors i pedagogs Fidel Molina i Xavier Besalú, en el primer debat del cicle ‘Diàlegs’. Plantegen equilibrar la “presencialitat” amb la digitalització

Anna Sàez va moderar ahir la taula redona amb Fidel Molina i Xavier Besalú.

Anna Sàez va moderar ahir la taula redona amb Fidel Molina i Xavier Besalú. - AMADO FORROLLA

La tercera edició del cicle Diàlegs, organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL) i el grup SEGRE, va arrancar ahir amb una taula redona sobre Educació: Dificultats, més que ahir?, en la qual van participar el pedagog Xavier Besalú i el sociòleg i professor Fidel Molina. El debat, moderat per la directora de SEGRE, Anna Sàez, va repassar els reptes a què s’enfronta actualment l’ensenyament, en el qual Besalú veu “desconcert”. Molina va apuntar que els centres van començar a aplicar innovacions pedagògiques no per “moda”, sinó per “pressió social”, i Besalú va considerar que “se n’ha fet un gra massa”. Així mateix, va dir que els llibres de text són “més necessaris” per als docents i les famílies que per als alumnes i que els centres han “d’equilibrar” amb “presencialitat” el predomini del món virtual de fora de l’escola.

Van considerar clau per a totes les professions un correcte aprenentatge de la llengua. Molina va destacar que prendre apunts a mà “ajuda en l’aprenentatge, la capacitat d’anàlisi i l’atenció”, i Besalú va advocar per potenciar l’escriptura, la lectura i l’expressió oral. Van negar que s’hagi rebaixat el nivell educatiu i van apostar per l’esforç, així com per una bona relació entre famílies i escola. Molina també va reclamar més recursos per als centres per poder tenir dos docents per aula, rebaixar les ràtios en funció de la complexitat dels alumnes i més presència d’educadors i treballadors socials, psicòlegs i professionals de la salut.

D’altra banda, Molina va qualificar de “suficient i de qualitat” la formació dels mestres, però, igual que Besalú, veu insuficient la dels professors de Secundària. Aquest últim va alertar que “falten docents” i es va mostrar partidari de fer proves d’aptitud personal per entrar en qualsevol grau, no només en els d’Educació.

