CICLE
Advoquen per potenciar l’escriptura i l’expressió oral en l’ensenyament
Els professors i pedagogs Fidel Molina i Xavier Besalú, en el primer debat del cicle ‘Diàlegs’. Plantegen equilibrar la “presencialitat” amb la digitalització
La tercera edició del cicle Diàlegs, organitzat per la Fundació Orfeó Lleidatà, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL) i el grup SEGRE, va arrancar ahir amb una taula redona sobre Educació: Dificultats, més que ahir?, en la qual van participar el pedagog Xavier Besalú i el sociòleg i professor Fidel Molina. El debat, moderat per la directora de SEGRE, Anna Sàez, va repassar els reptes a què s’enfronta actualment l’ensenyament, en el qual Besalú veu “desconcert”. Molina va apuntar que els centres van començar a aplicar innovacions pedagògiques no per “moda”, sinó per “pressió social”, i Besalú va considerar que “se n’ha fet un gra massa”. Així mateix, va dir que els llibres de text són “més necessaris” per als docents i les famílies que per als alumnes i que els centres han “d’equilibrar” amb “presencialitat” el predomini del món virtual de fora de l’escola.
Van considerar clau per a totes les professions un correcte aprenentatge de la llengua. Molina va destacar que prendre apunts a mà “ajuda en l’aprenentatge, la capacitat d’anàlisi i l’atenció”, i Besalú va advocar per potenciar l’escriptura, la lectura i l’expressió oral. Van negar que s’hagi rebaixat el nivell educatiu i van apostar per l’esforç, així com per una bona relació entre famílies i escola. Molina també va reclamar més recursos per als centres per poder tenir dos docents per aula, rebaixar les ràtios en funció de la complexitat dels alumnes i més presència d’educadors i treballadors socials, psicòlegs i professionals de la salut.
D’altra banda, Molina va qualificar de “suficient i de qualitat” la formació dels mestres, però, igual que Besalú, veu insuficient la dels professors de Secundària. Aquest últim va alertar que “falten docents” i es va mostrar partidari de fer proves d’aptitud personal per entrar en qualsevol grau, no només en els d’Educació.