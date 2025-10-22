LA
Collboni ofereix a Fira de Lleida acollir salons i certàmens de Barcelona
Inaugura Municipàlia i recolza la proposta de millorar el finançament municipal
Ahir va arrancar la 23a edició del saló Municipàlia i la 7a d’Innocàmping amb més de 350 expositors i una superfície rècord de 29.000 metres quadrats que converteix Lleida fins demà en la capital del municipalisme. La inauguració va anar a càrrec de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va oferir a Lleida acollir fires de Barcelona.
El saló internacional Municipàlia i Innocàmping van obrir ahir les portes de la seua edició més multitudinària tant a nivell d’expositors com de superfície amb la presència de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que va oferir a Lleida poder acollir fires i certàmens de Barcelona. “Hi ha esdeveniments que podrien venir perfectament a Lleida per lògica i capacitat i faig aquest oferiment perquè la Fira de Lleida i la de Barcelona puguin créixer juntes”, va dir l’alcalde de la capital catalana. De fet, va reconèixer que ja estan en converses perquè pròximament se celebri a Ponent l’Smart Rural, un certamen de solucions i aplicacions tecnològiques en l’àmbit de l’agricultura. “Encara estem concretant els detalls i la proposta, però esperem poder donar-vos bones notícies ben aviat”, va afegir.
A més d’aquest oferiment, Collboni va destacar “el motor econòmic” que és Fira de Lleida, que Municipàlia “és un saló que aporta solucions concretes als municipis” i que, “com a alcalde de la capital de Catalunya, vull ser al costat dels alcaldes per donar veu a les demandes de tot el territori”. En aquest sentit, va fer una reflexió sobre que “a Europa aquestes últimes dècades ens hem centrat a promoure el dret a la lliure circulació i a eliminar fronteres, però potser ens hem oblidat del dret a poder quedar-nos a la nostra ciutat, barri o poble. I per a això hem de dotar els municipis d’habitatge assequible, oportunitats per treballar i viure i tenir poblacions habitables, segures, netes, sostenibles i amb ofertes culturals i de lleure”, va concloure Collboni.
D’altra banda, l’alcalde barceloní va donar suport a la proposta del seu homòleg de Lleida, Fèlix Larrosa, de replantejar el model de finançament local i dotar els municipis de més recursos. “Els ajuntaments som les administracions més properes als ciutadans i moltes vegades no rebem els recursos adequats per solucionar els seus problemes”, va remarcar Larrosa.
Va afegir que estan ultimant la seua proposta perquè Lleida sigui reconeguda com a municipi de gran població “per així poder tenir més sobirania, eines i recursos d’acord amb la nostra capitalitat”.
“El nou pavelló ens farà ser més competitius”
La principal novetat d’aquesta edició de Municipàlia i Innocàmping és el nou pavelló, que és desmuntable, té 2.500 metres quadrats i s’estrena per a aquesta ocasió. “És un equipament que ens ha de fer ser més competitius”, va dir el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, en la inauguració del saló, del qual va dir que és “sinònim d’innovació i compromís local, perquè els reptes dels municipis només els podem afrontar treballant junts i Municipàlia és la millor demostració d’això”.
Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va lloar que el certamen ha aconseguit el 100% d’ocupació i que el municipalisme “és el gran motor del país i hem de garantir la seua vida i que compti amb serveis per lluitar contra la despoblació”. També va destacar que els ajuntaments “assumim els reptes que altres administracions no poden assumir”. D’altra banda, la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, va recordar que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, inaugurarà demà el nou pavelló i que Municipàlia “converteix Lleida en el punt neuràlgic del municipalisme i és la fira internacional de referència en productes i tecnologia vinculada a l’urbanisme en la qual es construeixen aliances i es generen sinergies entre administracions i empreses”.