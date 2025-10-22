Cop internacional a un grup criminal que robava un model concret de cotxe, amb detinguts i vehicles sostrets a Lleida
La policia ha desmantellat la infraestructura d’un entramat que disposava de descampats i naus industrials per guardar els vehicles a diferents punts de Catalunya, Osca i Almeria i després enviar-los principalment a Gàmbia
Els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Ponent i de Girona, juntament amb Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària a Catalunya, van desmantellar, entre l’agost i l’octubre de 2025,un grup criminal dedicat al contraban de vehicles sostrets amb la finalitat de fer-los arribar a Gàmbia, principalment. La investigació, composta per diferents fases, ha permès detenir nou homes d’entre 19 i 53 anys. Segons ha explicat la policia, des de l’any 2023, els agents tenen constància d’un augment del mateix tipus de robatori i del mateix model de vehicle afectat: un SUV d’un fabricant asiàtic. Durant l’any 2024 aquesta tendència va augmentar progressivament, amb 137 denúncies de sostracció a tot Catalunya i 38 vehicles recuperats. En els primers sis mesos del 2025, aquesta dinàmica ha continuat, amb una tendència a l’alça que ha arribat fins a les 118 sostraccions a territori català i 31 recuperacions de vehicles. La gran majoria de vehicles no acabaven abandonats, sinó en camps o naus industrials, a l’interior de contenidors preparats per ser enviats per comerç marítim, habitualment cap a països africans.
La investigació va tenir un punt d’inflexió el 22 de juliol d’enguany, quan els Mossos d’Esquadra van localitzar, en una nau industrial de Girona, una desena de vehicles sostrets que estaven a punt d’introduir-se al mercat il·lícit. Els agents de la DIC de Girona van determinar que entre un i dos cops al mes es recollien vehicles sostrets per part de diverses persones que manipulaven els turismes, i posteriorment un camioner se’ls enduia dins de contenidors de ferro, amagats entre ferralla. En aquest context, els agents van identificar algunes persones i vehicles implicats en la trama, a més de la càrrega d’un contenidor que a finals de juliol va arribar al port de Barcelona va travessar el mar i va arribar a Tànger (Marroc). El destí final de la mercaderia era el port de Banjul (República de Gàmbia), però les gestions fetes a través d’Interpol van permetre avisar la policia marroquina de l’arribada d’aquest contenidor. Aleshores, les autoritats policials del país van comprovar-ne l’interior i van confirmar la troballa de quatre vehicles que constaven com a sostrets a la Ràpita (Montsià), Roses (Alt Empordà) i França.
Un modus operandi molt marcat
Els investigadors van determinar que els investigats tenien un modus operandi molt especialitzat, ja que accedien als vehicles activant un sistema que fa creure al vehicle que s’està desbloquejant amb la clau original. Posteriorment, una vegada tenien el vehicle a les seves mans, el traslladaven a algun terreny fora del nucli urbà, on el grup tenia un espai llogat. En aquest terreny, els autors controlaven uns contenidors de mercaderies de transport marítim on amagaven els vehicles, fins a emplenar-los i gestionar-ne l’enviament cap a l’Àfrica.
La logística d’aquesta activitat requeria una organització molt ben trenada, amb uns líders destacats, titulars dels contractes tant dels arrendaments dels contenidors com de les ordres de transport als diferents ports de destí. En un segon nivell hi havia els encarregats de gestionar les naus i els descampats on guardaven els vehicles. En una tercera escala, se situaven els membres que preparaven la càrrega dels contenidors. L’última baula de la cadena la formaven les persones que sostreien els vehicles de la via pública mitjançant sistemes electrònics.
Primera explotació del cas a Castelló i Almeria
Paral·lelament a la investigació de Girona, des de la DIC de Lleida també s’analitzava aquesta casuística, fet que els va portar a identificar, conjuntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, una infraestructura activa dedicada a la sostracció de vehicles per fer-los arribar a la República de Gàmbia. Per fer-ho, modificaven o eliminaven les identificacions registrals del vehicle, com ara el bastidor, la matrícula o la documentació tècnica, els introduïen en contenidors marítims, barrejats amb mercaderia genèrica per dificultar-ne la detecció en els controls de duanes, i els feien arribar a diferents punts de la costa, amb el port de Banjul (República de Gàmbia) com a destí final. Com a centre logístic, el grup utilitzava una nau industrial al polígon de Húercal de Overa (Almeria).
Allà feien arribar els vehicles sostrets, que carregaven en contenidors marítims, normalment en caps de setmana i festius, amb el convenciment erroni que així evitarien inspeccions. Posteriorment, a través d’una empresa de transport de mercaderies, traslladaven els contenidors fins a Castelló, des d’on finalment s’enviaven per via marítima fins a la República de Gàmbia. El 6 d’agost, els investigadors van detectar, a la seu de l’empresa de transports, quatre contenidors sospitosos de transportar mercaderia il·lícita. En verificar-ho, van localitzar 15 vehicles de la mateixa marca i model que constaven com a sostrets, amb un valor de mercat total de 300.000 euros.
Arran d’aquesta troballa, el mateix dia i amb la col·laboració de la Policia Nacional, van detenir, a la nau industrial identificada a Almeria, tres persones de 32, 44 i 53 anys, i van constatar feien servir aquella nau de magatzem de càrrega. Entre les pertinences dels detinguts, els agents van identificar ordres de transport amb dates de càrrega coincidents amb els indicis dels investigadors, així com tiquets de compra d’eines utilitzades en la càrrega. A més, un dels detinguts també constava en diligències de la investigació de Girona com un dels responsables de gestionar la flota de vehicles sostrets.
Equip conjunt d’investigació entre Girona i Lleida
La coincidència d’aquesta persona va propiciar la creació d’un equip conjunt d’investigació entre la DIC de Girona i la de Lleida, juntament amb el Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, que es va encarregar de localitzar i inspeccionar contenidors sospitosos. Els agents van confirmar la gran capacitat logística de l’entramat després de localitzar-ne alguns membres en diversos punts del territori. Un descampat de Riudellots de la Selva (Selva) o una nau de Montsó (Osca), per exemple, els servien de “guarderia” dels vehicles abans de carregar-los en contenidors i enviar-los cap als ports de Barcelona, Castelló i València, principalment.
La capacitat d’alimentar el negoci il·lícit amb continuïtat, inclús després de les primeres detencions, era evident: vint dies després de l’explotació del cas a Castelló i Almeria, els investigadors van rebre l’avís d’un nou encàrrec logístic amb dades similars a les dels contenidors que es van obrir el 6 d’agost (punt de càrrega, pes, mercaderia declarada...). En aquesta nova inspecció, els agents van localitzar dos vehicles més que havien estat sostrets a les localitats de Balaguer i Lleida.
Segona explotació, amb sis detinguts i set vehicles recuperats
La detecció de la càrrega de contenidors i la posterior obertura i troballa de vehicles sostrets per part dels agents va continuar fins al 18 de setembre, data en què es va accedir a la nau industrial identificada a Montsó, on es van recuperar set vehicles sostrets. Aquell mateix dia els investigadors van detenir sis membres del grup a les localitats de Girona, Salt, Cassà de la Selva i Lleida.
Un d’ells ja havia estat detingut a Almeria en la primera explotació del cas. Tots van passar a disposició judicial, juntament amb un darrer detingut, el 2 d’octubre a Manresa, relacionat amb els mateixos fets. Se’ls atribueixen més d’una quarantena de robatoris de cotxes, un delicte de contraban internacional de vehicles i un delicte de pertinença a organització criminal. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.