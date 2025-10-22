TRIBUNALS
Detingut i empresonat l’imputat per robar i cremar cases de l’Horta
Els Mossos van arrestar ahir l’investigat després que l’Audiència li revoqués la llibertat. Un jutge el va excarcerar al juliol però la Fiscalia i les víctimes van recórrer
Els Mossos d’Esquadra van arrestar ahir al matí A.N.C., el principal sospitós de robar i cremar cinc cases de l’Horta la tardor de l’any passat, la qual cosa va causar una gran alarma social, com va avançar SEGRE en l’edició digital. La detenció es va produir després que divendres passat la jutge substituta del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida dictés un acte de recerca, detenció i ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per ordre de l’Audiència de Lleida. L’investigat, de 30 anys i amb una desena d’antecedents, va acudir ahir a la comissaria, on va ser arrestat i, posteriorment, va ser traslladat al Centre Penitenciari Ponent.
Val a recordar que el jutjat que investiga el cas va dictar l’ordre de recerca, detenció i ingrés a la presó després que l’Audiència de Lleida estimés els recursos presentats per la Fiscalia i la Plataforma Veïnal Horta Segura –que van al·legar risc de fuga i de reiteració delictiva–, revocant així la polèmica interlocutòria que va dictar el jutjat d’Instrucció 3 el 22 de juliol. El jutge de reforç del jutjat va decretar aquell dia de juliol la posada en llibertat de l’investigat només tres dies després que la jutge titular decretés presó provisional.
Així, l’alliberament va ser una decisió inesperada que va sorprendre la Fiscalia, l’acusació particular i la popular i els investigadors. De fet, el Ministeri Públic la va recórrer immediatament.
Els primers robatoris es van registrar el cap de setmana del 8 al 10 de novembre de l’any passat, un a la partida Boixadors. Els dos casos que van fer saltar les alarmes i van generar una gran inquietud van tenir lloc la nit del 7 al 8 de desembre a la partida de Montcada.
Els Mossos van detenir el principal sospitós després d’uns nou mesos d’investigació. “Pensem que hi ha indicis i arguments sòlids i inequívocs de l’autoria”, va explicar l’inspector Xavier Ribelles, cap dels Mossos al Segrià, en la roda de premsa que van fer després de la detenció.
En aquest sentit, el telèfon mòbil de l’acusat va donar senyal als cinc habitatges cremats quan es van produir els focs. És a dir, un indici que col·loca l’investigat al lloc dels fets en el moment de registrar-se.