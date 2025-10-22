Galeria d'expositors de Municipàlia 2025 de Lleida
23a edició del saló Municipàlia i la 7a d’Innocàmping amb més de 350 expositors i una superfície
rècord de 29.000 metres quadrats que converteix Lleida en la capital del municipalisme
VUNKERS IT EXPERTS
- c/ Ivars d'Urgell, 10, baixos
- 25190 Lleida
- 973101111 - info@vunkers.com
- Estand 430 – Pavelló 4
Partner IoT i Vunkers IT Experts, empreses de referència a Lleida en el sector de les Smart Cities, presenten a Municipalia 2025 les seves últimes solucions tecnològiques per a la gestió intel·ligent dels serveis municipals.
Amb una clara aposta per la innovació i la sostenibilitat, les dues companyies mostren sistemes avançats de gestió municipalitzada de l’aigua mitjançant comptadors de telelectura, que permeten un control més eficient dels consums i una detecció ràpida de fuites, contribuint a un ús més responsable dels recursos hídrics. A més, presenten solucions basades en càmeres amb intel·ligència artificial per al monitoratge i la gestió d’espais públics, millorant la seguretat, el manteniment i la presa de decisions urbanes, així com tecnologies per al control de la qualitat de l’aire i sistemes d’accés intel·ligents, que amplien les possibilitats d’una gestió municipal més sostenible, connectada i eficient. Amb aquestes propostes, les dues empreses consoliden el seu lideratge en l’àmbit de les ciutats intel·ligents i refermen el seu compromís amb el desenvolupament tecnològic al servei de les administracions locals i de la ciutadania.
ROURA S.A
- Industrias de Iluminación ROURA, SA
- Fabricant de productes per l’enllumenat tècnic
- Avda. de la Mediterrània, 10
- P.I. La torre del Rector
- 08130 Santa Perpetua de la Moguda
- Pavelló 6 – Stand 6130
“Mantenint l’esperit industrial català en l’àmbit de l’enllumenat públic”
Des de la seva fundació l’any 1919, ROURA ha mantingut el seu esperit industrial, dissenyant els seus productes i industrialitzant-los des de la seva actual fàbrica a Santa Perpètua de la Moguda. Solucions tècniques robustes que donen resposta a les inquietuds de disseny de l’enllumenat urbà, paisatgístic i el més tècnic i competitiu de la il·luminació de les infraestructures viaries, industrials i esportives. Aquí, a la fira Municipalia 2025 a la ciutat de Lleida, em vingut a compartir les nostres capacitats industrials i la nostra oferta de coneixements, serveis i producte per tal de que pugueu considerar les propostes de ROURA com dignes se ser tingudes en compte per il·luminar les vostres poblacions, ciutats i espais públics amb rigor i seguretat. Bona a llum a tots!
SORIGUÉ
- Construcció i Serveis
- Alcalde Pujol, 4 ( Lleida 9
- (+34 ) 973 706 100
- www.sorigue.com
- Stand Número E-63 Exterior.
Sorigué presenta les seves solucions sostenibles per a les ciutats a la fira Municipalia 2025. A l’estand exterior E63 de la Fira de Lleida, Sorigué exposarà una selecció d’adoquins drenants que faciliten la reconducció de l’aigua, una coberta verda que contribueix a purificar l’aire i un sistema per a la reparació de canonades sense necessitat d’obrir rases, entre altres propostes. El públic podrà apreciar en directe, a més, l’eficàcia de productes que permeten fer reparacions urbanes amb mínimes emissions de gasos contaminants, entre altres productes sostenibles de la seva marca Calcel, especialitzada en la reparació viària.
GRUP SALTÓ
https://groupsalto.com/
973 205 854
info@esalto.es
Polígon Industrial Camí dels Frares Carrer B, núm. 10 Parcel·la 12, Lleida
Pavelló:4 Estand: 457
“Robòtica social per a millorar la qualitat de vida de la gent gran.”
A Group Saltó aposta per la tecnologia al servei de les persones grans des de Lleida, A Group Saltó, fundada el 1994, desenvolupa solucions de tecnologia avançada per assistència i per promoure l’autonomia i la seguretat de les persones grans, tant en residències, llars tutelades com en domicilis particulars. A la fira Municipàlia, presentem el nostre ecosistema de solucions intel·ligents, que inclou robòtica social, sensors de domòtica, rellotges amb detecció de caigudes, entre altres tecnologies, amb l’objectiu de facilitar l’atenció preventiva als professionals del sector.
MALIV – DULECENTRE
- tel: 937293222
- maliv@maliv.com
- Pavelló: Exterior/ Estand: 229
- Maliv.com
Presentem la nova D6 VELOCE: potència i velocitat per a la neteja viària.
La nostra especialitat és la distribució de maquinària de neteja industrial i viària, dirigida a empreses de neteja, indústries, col·lectivitats, serveis de neteja urbana i medi ambient. A la fira Municipàlia/Innocamping presentem la nova D6 VELOCE, una màquina d'alt rendiment capaç d'assolir els 80 km/h, ideal per a entorns que requereixen eficiència i rapidesa en la neteja viària.
GLS PREFABRICATS.
- Paviments i Elements Urbans.
- Cami de Grenyena 17
- www.glsprefabricados.com
- Pavelló 5 - Estand 5017
"FONAMENTATS EN L'EXPERIÈNCIA"
Fundada fa més de 60 anys, GLS Prefabricats ha consolidat una sòlida trajectòria en el sector, oferint solucions de qualitat i disseny en l’àmbit del prefabricat de formigó. En aquesta edició de Municipalia presentem Targa, la nostra proposta més arquitectònica, especialitzada en paviments d’alt valor estètic i tècnic; i Magourban, centrada en el mobiliari urbà que aporta innovació, funcionalitat i disseny als espais públics. Ambdues marques reflecteixen el nostre compromís amb la sostenibilitat i la millora contínua de l’entorn urbà.
ILNet
“Espais agradables i saludables són la nostra principal motivació”
ALQUIENVAS GROUP
Presenta la novetat de projectes i solucions relacionats amb l’economia circular i amb la transformació del residu plàstic en mobiliari urbà, així com la solució integral de la recollida porta a porta. Visita la nostra web: www.alquienv
AQUALIA.
La primera empresa de gestió del Cicle Integral de l’Aigua de la demarcació de Lleida i pionera a certificar la petjada de carboni neutra de l’aigua
COBOSPLAY:
Som una empresa familiar dedicada al sector del mobiliari urbà. Parcs infantils i llums de Nadal. Aquest any destaquem el nostre gran joc infantil La Tortuga. www.cobosplay.es.
DCLED.
Innovació digital al servei de les institucions públiques
ECOINDUSTRY.
Tecnologia avançada al servei del medi ambient. Visita’ns a Municipàlia. Ecoindusrty.it.es.
ETESIA
Empresa francesa amb més de 30 anys d’experiència en manteniment de zones verdes. Presentem el nostre vehicle multifunció totalment configurable, 100% elèctric. Et-Lander by ETESIA.
HAPPYLUDIC.
El teu espai de parcs infantils, equipament esportiu i mobiliari urbà Be Happy, Be Happy Ludic! Ens trobaràs a la web www.happyludic.com i a les xarxes a @happyludic
MECANOCAMP.
Especialistes en maquinària de jardineria, solucions de mobilitats i maquinària de neteja. Visiteu-nos al web www.mecanocamp.es. Per a més informació: 973 262844.
SAULO SOLID
Paviments de terra estabilitzada amb el sistema de Sauló Solid. Per a més informació contacta amb nosaltres per mail a info@saulosolid.com.