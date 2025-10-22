SECTOR
Lleida és la sisena capital de l’Estat amb més pisos okupats en venda
Del total d’anunciats al portal Idealista, amb dades del tercer trimestre. Mentre que en números absoluts (95 habitatges) baixa a la catorzena posició
Lleida és la sisena capital de l’Estat amb un percentatge de pisos més gran en venda que estan okupats, amb un 5,7% del total, segons un estudi publicat ahir pel portal immobiliari Idealista amb dades corresponents al tercer trimestre de l’any. El rànquing l’encapçala la ciutat de Girona, amb un 8,9%, i Tarragona li va darrere amb un 8,8%. En el conjunt de Catalunya, el percentatge ascendeix al 39%, el major de tota les comunitats. La segueixen Andalusia (22%) i el País Valencià (11%)
En canvi, Lleida baixa posicions en la classificació per números absoluts, ja que Idealista indica que té 95 habitatges amb okupes en venda, xifra superada per Girona, amb 132, Tarragona (157) i Barcelona, on n’hi ha 855, però només representen el 3,7%. A Madrid són el 2,4% i Sòria és l’única capital sense aquest tipus de pisos a la venda.
Per províncies, l’informe situa la de Lleida en el vuitè lloc, amb un 4,3% dels habitatges que té en venda, gairebé el mateix percentatge de Tarragona (4,4%) i per sobre del de Girona (3,7%). A Barcelona són el 7,9% del total i a Madrid, només el 2,7%. En números absoluts, hi ha 237 habitatges okupats a la venda a les comarques lleidatanes i se situa en la posició número vint. Girona en té 1.101; Tarragona, 1.001; i Barcelona, 5.487.
La plataforma assenyala que a tot l’Estat té anunciats 23.010 pisos en venda amb okupes. El seu portaveu, Francisco Irañeta, afirma que “malgrat els intents des d’alguns llocs de treure ferro al fenomen de l’okupació, el número de propietaris que es rendeixen farts d’esperar la intervenció de la justícia és molt rellevant, sobretot perquè els obliga a vendre la propietat a un preu que voreja el 50% del preu real”. Per això, veu “necessàries polítiques que reverteixin la recuperació d’aquests habitatges”.