La vacunació “col·lapsa” CAP amb problemes per demanar cita
Baixen els casos de grip i covid
UGT va denunciar la “falta absoluta de planificació, coordinació i respecte cap als sanitaris” per part del departament de Salut amb la campanya de vacunació de grip i covid, la segona fase de la qual va començar dilluns dia 13. El sindicat va lamentar la falta de “reforços, temps específic a les agendes, cites prèvies per organitzar el flux de persones i instruccions clares”.
Així, considera que “permetre que la ciutadania hi acudeixi sense cita és una decisió irresponsable i imprudent que col·lapsa els serveis”. Així mateix, veïns de Lleida van denunciar que no aconsegueixen concertar cita a través de La Meva Salut. Mentrestant, els casos de grip i covid baixen tant al pla com al Pirineu. Els CAP en van registrar 156 de grip a la demarcació la setmana passada, mentre que en l’anterior van ser 168, i 80 de covid (l’anterior van ser 99).