LABORAL
Doctorands de la Universitat de Lleida denuncien que hauran d’acabar les tesis cobrant 600 € de l’atur
La UdL va aprovar una ajuda extraordinària puntual el curs passat per als que es trobaven en aquesta situació
El col·lectiu Doctorands en Lluita de la Universitat de Lleida (UdL) va reclamar aquest dimecres un quart any de contracte per al personal predoctoral al considerar que “tres anys són insuficients per acabar una tesi, per la qual cosa els doctorands es veuen obligats a gastar la seua prestació d’atur o a compaginar-ho amb treballs precaris”, va denunciar el portaveu Adrián Zarco. Va lamentar que, si no es rectifica, més de 20 doctorands finalitzaran els contractes el curs que ve “i potser hauran d’acabar les tesis cobrant 600 euros” al mes.
La UdL va aprovar una ajuda extraordinària puntual el curs passat per als que es trobaven en aquesta situació, però el col·lectiu denuncia que la proposta que portaran al pròxim consell de govern per replicar la mesura ha estat “desvirtuada” per la universitat, canviant la redacció d’una aprovació a un simple inici de tràmits.
Els doctorands valoren que existeix una “falta de voluntat política”, ja que el finançament necessari (més de 500.000 euros) representa menys del 0,5% del pressupost anual total de la universitat.