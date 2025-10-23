SANITAT
Els estudiants de Medicina de la UdL,contra l’obertura de noves facultats
Ho debaten en la 99 jornada estatal d’alumnes, que se celebra a Lleida fins dissabte
Més del 70% dels estudiants de Medicina de la Universitat de Lleida (UdL) s’oposen a l’obertura de noves facultats que imparteixin els seus estudis. Així ho han reflectit en l’enquesta prèvia a les 99 Jornades Estatals d’Estudiants de Medicina, que Lleida acull entre ahir i dissabte, on representants de les 46 facultats associades al Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM) debaten el seu posicionament sobre aquesta qüestió i l’accés al MIR. “No tenim prou oportunitats perquè hi ha una diferència enorme entre el nombre d’estudiants i les poques places MIR ofertes, hi ha un embut i la qualitat de vida dels metges no millora”, va valorar a títol personal la tresorera del Consell de l’Estudiantat de la facultat de Medicina de la UdL, Núria Díaz.
El president del CEEM, Markel Gamarra, va explicar que el Consell s’ha oposat històricament a l’obertura de noves facultats, però “en les últimes jornades hi va haver una falta de consens que pot deure’s a la creença que tenir més metges és la solució, encara que organitzacions mèdiques i sindicats suggereixen que el problema està en la planificació estratègica deficient del Sistema Nacional de Salut”. No obstant, el Consell sí que manté una posició ferma en contra de les noves facultats privades, que porten a una “privatització del sistema educatiu que amenaça la igualtat d’oportunitats”, va considerar Gamarra.
Sobre el nombre de places MIR, va valorar que “la discrepància entre les 9.000 ofertes i els 13.000 candidats en l’última convocatòria, sumat al discurs del dèficit de metges, revela una incongruència”.
Per la seua part, els estudiants de la UdL també coincideixen a reclamar que l’examen MIR pugui fer-se en les llengües cooficials, va destacar la copresidenta del comitè organitzador de les jornades, Fabiola Escudero.
Així mateix, el consell de la UdL presentarà una moció per instar el ministeri a “garantir l’accés a la sanitat pública a totes les comunitats autònomes sense necessitat d’empadronar-se”. Díaz, andalusa que porta dos anys a Lleida, va denunciar la necessitat d’anar a Urgències per a afeccions lleus i la dificultat per accedir a especialistes. “Si necessitem un antibiòtic hem d’esperar unes 3 hores, demanant cita seria molt més ràpid i no saturaríem el sistema”, va afirmar.