La IA, clau per agilitzar el treball dels ajuntaments
Experts creuen que implementar-la beneficiarà l’organització interna i la ciutadania. Però sempre sota control humà
La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) és ja imparable i els ajuntaments poden beneficiar-se’n en matèria burocràtica i en la presa de decisions, però el factor humà continuarà sent indispensable. Aquesta és la tesi principal de la jornada que va acollir ahir la Llotja sobre la IA, que va comptar amb el director general d’IA a l’administració de la Generalitat, Jaume Miralles, i el catedràtic en Dret Administratiu Agustí Cerrillo, entre els ponents.
“La IA té potencial per transformar la societat, ja ha passat de la fase de pilotatge i ara hem d’implementar-la progressivament en els àmbits on sigui útil, com els ajuntaments i altres administracions”, va assenyalar Miralles.
En aquest sentit, va remarcar que “si s’utilitza per a tasques mecàniques o burocràtiques pot ajudar molt, però al final sempre hi ha d’haver un factor humà que ho supervisi”. Per la seua part, Cerrillo va destacar que “en general els ajuntaments estan interessats i expectants amb el que els pot ajudar la IA, però són conscients que és un procés complex i alguns dependran d’ajuda supramunicipal per implementar-la”. D’altra banda, va destacar que aquesta tecnologia “simplificarà processos interns i agilitzarà tràmits i la relació amb la ciutadania”.