BARRIS
El PP denuncia insalubritat en un bloc de la Mariola
Els veïns veuen falta de suport municipal
El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), afirma que els veïns del número 9 del carrer Cardenal Cisneros, a la Mariola, alerten de problemes de salubritat i filtracions d’aigua a l’edifici des de fa anys. Demanen una inspecció urgent per garantir la seguretat i les condicions d’habitabilitat i denuncien falta de suport per part de l’ajuntament.
Deute
Afegeix que actualment només dos dels deu pisos d’aquest immoble paguen la comunitat, que acumula un deute de 36.000 euros amb Aigües de Lleida, i que els veïns han sol·licitat reiteradament que el consistori actuï com a mediador per buscar una solució, “però no han rebut resposta”. També proposen instal·lar comptadors d’aigua individualitzats.
“He visitat l’edifici amb els veïns per reclamar que l’ajuntament ajudi els afectats, perquè és el seu deure no deixar desemparats els barris de la ciutat”, va indicar Palau.