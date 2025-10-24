Ensurt a Rambla Ferran: una dona travessa en roig i un cotxe l'atropella
Una ambulància ha atès a la dona, que no ha necessitat anar a cap centre mèdic
Una dona ha estat atropellada aquest migdia a Rambla Ferran, a Lleida, i una ambulància s'hi ha hagut de desplaçar per atendre-la. Ha passat al migdia, cap a les 14:45, quan una dona ha volgut travessar el carrer a l'altura de Correus mentre el semàfor per vianants estava roig. Ha sigut llavors quan una furgoneta ha envestit a la dona, que ha acabat a terra.
Ràpidament s'han avisat als serveis d'emergències, que han atès a la dona i després de veure que no presentava lesions no se l'ha hagut d'enviar a cap centre hospitalari.