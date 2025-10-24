Ferit per arma blanca en una baralla al Barri Antic de Lleida
La Guàrdia Urbana busca l’agressor
Un home va resultar ferit per arma blanca a última hora de dimecres en una baralla al Barri Antic de Lleida. Els fets van ocórrer a les 20.50 hores a l’altura del número 64 del carrer Cavallers, la víctima va patir ferides de caràcter lleu i la Guàrdia Urbana va activar la recerca de l’agressor, que ahir a la tarda no havia estat localitzat, segons van informar fonts de l’ajuntament. El ferit seria un home de 44 anys que va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova per ser atès pels talls que presentava a la cara i un braç, segons fonts solvents.
Així mateix, val a recordar que la matinada de dissabte passat, un jove d’uns 20 anys va resultar ferit al ser apunyalat a l’abdomen en una baralla entre dos grups al carrer Folch i Torres, al barri del Clot, com va avançar SEGRE. No han transcendit detencions.
Detingut per danyar vehicles al passeig de Ronda
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar dimecres un home de 28 anys que hauria danyat diversos vehicles al passeig de Ronda. Va ocórrer cap a les 14.00 hores i li imputen un delicte de danys.
D’altra banda, la Policia Local va arrestar ahir a la matinada al carrer Júpiter de Lleida un home de 40 anys que tenia en vigor un ordre de detenció del jutjat Penal 1 de Lleida.
Més lluita policial contra la multireincidència
Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa l’anomenat pla Receiver, que és una extensió del Kanpai per lluitar contra la multireincidència. Així, a part de la prevenció dels robatoris, també s’actuarà en l’àmbit dels canals de sortida dels objectes sostrets. D’altra banda, el focus s’ha posat als establiments de compravenda i reparació d’objectes electrònics.