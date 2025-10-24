LA
“Hem destinat més recursos que mai als ajuntaments”
Dalmau advoca per promoure “una prosperitat compartida” i avançar en equilibri territorial. Larrosa demana reduir tràmits i Talarn, escoltar el món rural
Catalunya ha d’aprofitar aquesta època de creixement econòmic per garantir un veritable equilibri territorial i poder prestar serveis a tots els municipis, així com millorar el finançament per als ajuntaments i reduir els terminis dels tràmits administratius. Aquestes són les principals conclusions de la taula redona en la qual van participar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, el president de la Diputació, Joan Talarn, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el director de la Fira, Oriol Oró, que va servir com a acte de clausura de Municipàlia i Innocamping. Un encontre moderat per la directora de SEGRE, Anna Sàez, que va remarcar que “la col·laboració institucional, la planificació estratègica i escoltar el món rural” són clau per avançar en aquesta “prosperitat compartida” que va enaltir el conseller.
“Hem de tenir una visió de país connectat a tots els nivells i brindar oportunitats a tots els municipis”, va assenyalar Dalmau, que va destacar que “hem destinat més recursos que mai als ajuntaments” amb el nou Pla de Barris i els 250 milions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
En aquest sentit, va remarcar que és necessari “fer un salt per transformar el territori” i va recordar que Lleida lidera el creixement econòmic de Catalunya. Així mateix, va admetre que “és difícil arrelar la població a un territori si no els solucionem els problemes i per això hem de fer que el país funcioni”.
Larrosa va destacar el projecte per traslladar la Fira a l’antiga Hípica per guanyar superfície i competitivitat.
“El president Illa em va dir que la Fira de Lleida ha de mirar a la de Barcelona cara a cara i per a això necessitem un recinte gran i modern per acollir salons en col·laboració amb Barcelona”, va dir.
D’altra banda, va tornar a demanar “resoldre com més aviat millor el tema del finançament local” i agilitzar els tràmits administratius.
“No pot ser que presentar un pla de seguretat porti 9 mesos de tràmits, és desesperant, necessitem més agilitat per solucionar els problemes perquè la ciutadania pugui veure que es fan canvis i se l’escolta”, va afegir Larrosa.
D’altra banda, Talarn va instar a escoltar els municipis petits i rurals per promoure’n la transformació econòmica “i acompanyar-los en el que calgui, perquè si no serà molt difícil que ho aconsegueixin”. Va afegir que “si volem que la gent se senti orgullosa de ser del territori hem de creure en el nostre potencial i dotar-lo de recursos perquè sigui terra d’oportunitats”.
Finalment, Oró va assenyalar que Fira de Lleida “és la segona institució firal de Catalunya en certàmens, internacionalitat, dimensions i generació d’activitat econòmica” i que el nou pavelló “ens donarà capacitat per organitzar esdeveniments paral·lels, captar-ne de nous i col·laborar amb altres operadors”.