Obre el nou espai verd de l'avinguda Doctor Fleming de Lleida i es reprèn la circulació de vehicles
Després de més de 10 mesos d'obres
El passeig verd de l’avinguda Doctor Fleming ja s'ha obert als vianants després de més de deu mesos d’obres. Els vehicles també han començat a circular pel carrer, que havia estat tallat per les obres.
La renaturalització va començar el desembre del 2024 amb un pressupost de 630.515 euros, finançats amb fons europeus. La rambla comptarà amb més de 80 arbres, i els primers van ser plantats fa tres setmanes per veïns. Alumnes del Castell dels Templers també van plantar 400 plantes herbàcies.