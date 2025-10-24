PRESÓ
Provoca un incendi a la seua cel·la i agredeix funcionaris a la presó de Ponent
Segons denuncia CCOO, va arrancar el marc d’una finestra per carregar contra els treballadors. Assenyala que busca causar un trasllat i que ja ho va fer un altre cop
La secció sindical de CCOO a la presó de Ponent va denunciar ahir que dimecres a la nit un intern en règim de primer grau va provocar un incendi i va agredir els funcionaris que van acudir a sufocar el foc i a extreure el pres de la cel·la. Segons va explicar el sindicat, l’incident va tenir lloc quan se n’anaven els treballadors del torn de tarda i el pres va agredir els funcionaris quan aquests van entrar a la cel·la. Fins i tot, van afegir fonts sindicals, va arribar a arrancar el marc d’una finestra i va trencar l’escut que protegia els treballadors. Aquests van rebre diversos cops, un d’ells a la cara, però les lesions no van ser de gravetat.
Així, CCOO destaca que aquest intern ja ha provocat incidents d’aquest tipus en altres centres penitenciaris, fa un mes a la presó de Mas d’Enric, al Tarragonès, per tal de provocar que sigui traslladat a una altra presó.
Crida a la Generalitat
El sindicat va alertar que, si aquest incident s’hagués produït 15 minuts més tard, la intervenció no podria haver estat tan ràpida i amb pocs danys amb la dotació del torn de nit. Per aquesta raó, va demanar a la Generalitat “que defensi els seus treballadors” i que apliqui la llei contra els que posen en perill la vida i la integritat del personal penitenciari, a més de recordar que els serveis durant el torn de nit són “insuficients” per poder solucionar situacions tan complicades com aquesta. “L’administració acabarà cedint al xantatge d’aquest intern”, va lamentar, i va recordar que el Codi Penal recull penes de presó per aquest tipus d’accions.
Un altre cas
El setembre passat, un pres en règim tancat va haver de ser hospitalitzat a Vall d’Hebron al patir lesions de caràcter greu en l’incendi que ell mateix havia provocat a la seua cel·la del Centre Penitenciari Ponent. El pres acumulava múltiples antecedents per faltes greus i havia causat fins a vuit incendis a la seua cel·la en vint dies. En aquella ocasió, el sindicat CSIF també va demanar endurir el règim tancat per fer-lo “més estricte i veritablement dissuasiu” per als interns violents i va reclamar mesures “reals” per protegir la vida i la integritat del personal.