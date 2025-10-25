UNIVERSITAT
Alumnes de la UdL podran acabar Medicina a Igualada
El curs vinent ofereix 75 places de quart, cinquè i sisè. El 2028-2029 començarà a impartir el grau des de primer
El campus d’Igualada de la Universitat de Lleida començarà a impartir estudis de Medicina el curs vinent. Concretament, 75 alumnes d’aquest grau podran cursar, de forma esglaonada, quart, cinquè i sisè a la capital de l’Anoia, i el 2028-2029 començarà a acollir estudiants de primer. En paral·lel, s’anirà configurant l’equip de professorat i personal d’administració.
Així ho va anunciar ahir la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, en la inauguració del nou edifici de Ciències de la Salut d’Igualada, de 4.000 metres quadrats i capacitat per a 500 alumnes, on des de l’abril del 2024 s’imparteix la titulació d’Infermeria i el doble grau de Nutrició Humana i dietètica i Fisioteràpia.
L’edifici ha tingut un cost de 7 milions, finançats a parts iguals per la Generalitat, la diputació de Barcelona i l’ajuntament d’Igualada. Montserrat va subratllar que amb aquesta unitat docent fan “un pas més en la descentralització de la formació mèdica”. “Volem que la joventut amb vocació sanitària pugui formar-se a prop del seu entorn sense renunciar a l’excel·lència. La mobilitat d’estudiants cap a tot el territori és una oportunitat per generar coneixement, innovació i cohesió,” va apuntar.
El rector de la UdL, Jaume Puy, va indicar que, juntament amb el Govern i el consistori, projecta crear “una nova residència d’estudiants” i noves titulacions.