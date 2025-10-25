SANITAT
L’hospital Arnau de Vilanova ultima les 4 primeres sales individuals de preparació al part
Llestes a finals d’any, i les cinc restants en el segon trimestre del 2026. Primera reforma prèvia a una transformació integral prevista a partir del 2029
L’esperada reforma de la sala de dilatació del bloc obstètric de l’hospital Arnau de Vilanova va començar l’agost passat i acabarà, previsiblement, durant el segon trimestre del 2026. Així ho va afirmar una portaveu de l’Institut Català de la Salut (ICS), que va explicar que les obres es duen a terme en dos fases perquè siguin compatibles amb l’activitat assistencial, que no es pot traslladar.
La primera s’acabarà a finals d’any, segons el previst, i llavors l’àrea ja disposarà de les primeres quatre sales de preparació al part individuals i amb bany adaptat en cada una. Quatre llits més se situaran provisionalment en una sala compartida.
Actualment, vuit dones han de compartir una única sala en llits que només estan separades per mampares i en què hi ha un sol bany. Aquesta falta d’intimitat ha causat nombroses queixes de pacients i professionals que han portat l’ICS a avançar les dos primeres fases d’una reforma integral del bloc obstètric prevista per al 2029, quan entri en funcionament el nou bloc quirúrgic.
La segona fase de la reforma centrarà els treballs a l’actual sala de dilatació compartida, que es dividirà en cinc nous espais individuals, també amb bany en cada un. Així, a meitats de l’any que ve hi haurà 9 sales de dilatació.
Afectació mínima als pacients
“Sempre estarem contents amb tot el que suposi una millora per a pacients i professionals”, va afirmar la cap del servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’hospital, la doctora Maria José Pelegay. Així, va explicar que la coexistència dels treballs amb l’activitat assistencial causa alguns “inconvenients”, però “intentem fer-ho al millor possible perquè impliquin la menor afectació als pacients”, va afirmar.
D’altra banda, el projecte, que compta amb un pressupost de 776.565 euros, també preveu incorporar un bany comú per a les dos sales de parts i un altre per a l’àrea d’urgències, així com una sala de descans per al personal amb office. De moment, no es modifica l’estructura del bloc ni els passadissos, vestidors, sales de parts ni l’àrea d’urgències.