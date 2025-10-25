ATENCIÓ
Més de 700 lleidatans estan en espera per a una plaça pública de residència
Un centenar amb discapacitat intel·lectual i física també esperen un centre
Un total de 706 lleidatans estan actualment en llista d’espera per accedir a una plaça pública de resident per a gent gran a les comarques lleidatanes. Segons les dades facilitades pel departament de Drets Socials i Inclusió, aquestes persones no estan ingressades en cap plaça residencial pública.
A aquestes s’han de sumar un centenar amb discapacitat intel·lectual (97) i discapacitat física (6) que estan esperant plaça en un centre residencial a la província de Lleida.
La conselleria assenyala que estar en llista d’espera no significa que estiguin desateses, ja que, afegeix, poden estar rebent altres serveis o prestacions com centres de dia, atenció domiciliària o ajuda a cuidador no professional, entre d’altres.
Fonts del departament asseguren que l’administració pública treballa “de manera constant” per garantir l’atenció i el suport a les persones amb dependència i amb discapacitat. Afegeixen que “som conscients que actualment hi ha llistes d’espera” per accedir a una plaça en un recurs residencial, la qual cosa evidencia “la necessitat d’adaptar i ampliar la xarxa de serveis a la demanda social existent”.
En aquest sentit, les xifres de Drets Socials indiquen que en l’actualitat hi ha un total de 5.696 places en residències per a la tercera edat en 97 centres residencials a les comarques lleidatanes. D’aquestes, 90 són places de residència pública gestionada per la conselleria; 502 en residències de la Generalitat de gestió delegada; 2.288 són places concertades, i 2.816 són privades.
En aquest últim àmbit, remarquen que moltes d’aquestes places privades reben ajuts públics mitjançant una prestació econòmica vinculada (PEV).
Pel que fa als centres residencials per a persones amb discapacitat, a la província n’hi ha 54 amb un total de 1.227 places. Concretament, 84 són en centres de gestió delegada; 1.041 estan concertades i 102 són privades.
Les mateixes fonts indiquen que “sabem que no són suficients, per la qual cosa hem adquirit el compromís de crear 6.000 noves places en aquest mandat” a Catalunya, de les quals se n’han creat més de 2.000.
Actuacions per incrementar l’oferta i millorar la qualitat
Des de la conselleria que dirigeix Mònica Martínez Bravo assenyalen que l’administració és “plenament conscient” que hi ha famílies “desbordades” i que “darrere de cada número hi ha una persona i una família que viuen situacions d’esgotament, angoixa i incertesa”, especialment respecte a les persones amb discapacitat.
Remarquen que les famílies assumeixen la cura de manera no professional durant anys, amb greus repercussions emocionals i econòmiques. Per aquest motiu, Drets Socials subratlla que l’administració reconeix el dret de totes les persones a rebre els suports necessaris per desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat, en igualtat d’oportunitats i amb la màxima autonomia possible. Així mateix, assegura que les xifres sobre llistes d’espera permeten identificar els àmbits en què s’ha de reforçar la resposta pública i que actualment la demanda supera la capacitat disponible.
En aquest sentit, el departament afirma que està desplegant actuacions per incrementar l’oferta de places, millorar la qualitat dels serveis i avançar cap a un model més inclusiu i comunitari. D’aquesta forma, afegeix que s’està dissenyant plans d’ampliació de places residencials i ocupacionals, prioritzant zones amb més pressió assistencial i tenint en compte la diversitat de necessitats.
També es reforcen els serveis d’atenció domiciliària i respir familiar mentre es concreta l’accés als recursos i es treballa amb entitats socials i organitzacions per optimitzar recursos existents. Així mateix es desenvolupa un mapa de necessitats i recursos per anticipar la demanda. Un altre aspecte que destaca la conselleria és la millora dels processos de valoració de la discapacitat i la dependència, per agilitzar els tràmits i millorar la qualitat de l’atenció.
Les dades
- 706 gent gran: Lleidatans que estan en la llista d’espera per poder accedir a una plaça pública de residència a les comarques lleidatanes.
- 103 discapacitat: Persones amb discapacitat intel·lectual (97) i física (6) que esperen una plaça en un centre residencial a Lleida província.
- 5.696 places: En 97 residències per a gent gran, de què 2.816 són privades; 2.288 concertades; 90 de la conselleria i 502 de gestió delegada.
- 54 centres: Per a persones amb discapacitat amb 1.227 places a Lleida. 84 són de gestió delegada; 1.041, concertades, i 102, privades.