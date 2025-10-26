BARRIS
Un parc infantil d'un col·legi de Lleida, llar de sense sostre
És al pati i per accedir-hi cal saltar una tanca. La Paeria preveu allotjar persones vulnerables en aquest centre
Un espai infantil en forma de caseta situat al pati de l’antic col·legi Balàfia s’ha convertit en la llar d’una persona sense sostre. Per accedir a aquest equipament és necessari saltar una tanca, ja que el centre escolar està tancat des que els alumnes van ser traslladats al nou col·legi Minerva, amb els del Pinyana. A l’interior de la caseta es pot apreciar un matalàs i un sac de dormir i a la part superior hi ha diversos cartrons.
Així mateix, es dona la circumstància que la Paeria preveu habilitar en aquest antic centre escolar un hub cívic que inclourà serveis socials. En concret, 25 habitacions per allotjar fins a 28 persones en risc d’exclusió social, així com tres habitatges per fins a catorze persones víctimes de violència de gènere.
També estan projectats diversos espais per a equipaments com una pista esportiva, mentre que el pati de l’escola es convertirà en una plaça pública.
L’ajuntament va adjudicar l’agost passat el contracte de redacció del projecte executiu per a la rehabilitació integral de l’equipament a l’empresa RaizD3 per un import de 90.888,75 euros i un termini d’execució de quatre mesos i mig, al comprovar que la firma va presentar tota la documentació que li havia estat requerida el mes de maig.