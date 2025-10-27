SUCCESSOS
Desarticulada una xarxa interncional de tràfic de dones amb una detenció a Lleida
Arrestats també els dos capitostos, un home i una dona, a Faro i rescatades vuit possibles víctimes d’explotació sexual. Operació conjunta de Mossos, Guàrdia Civil i Policia de Portugal
Agents dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Judiciària de Portugal, han desarticulat una xarxa internacional de tràfic de persones per a l’explotació sexual. En l’operació, denominada Aurelia-Belona, es va detenir una persona a Lleida, encarregada del trasllat i control de les víctimes, i un home i una dona a Faro (Portugal), els capitostos. Es va rescatar també vuit possibles víctimes.
La investigació va començar l’any passat, quan es va detectar un entramat criminal que captava i traslladava dones des d’Amèrica del Sud per explotar-les sexualment. Una de les víctimes la va reclutar una estructura paramilitar a Llatinoamèrica, posteriorment va ser traslladada a països asiàtics i, finalment, a Espanya, on va continuar sent explotada en diferents províncies.
El 7 d’octubre, es van fer quatre entrades i escorcolls a Lleida, Tudela, Irun i Faro (Portugal). Arran d’aquestes accions es va detenir els líders de la trama, la parella de Faro, i una altra persona a Lleida que s’encarregava de traslladar i controlar les víctimes.
El treball conjunt del Grup de Tràfic d’Éssers Humans dels Mossos d’Esquadra i de la Unitat de Policia Judicial de Zona de Catalunya de la Guàrdia Civil va permetre identificar els integrants de l’entramat i localitzar els principals responsables: una parella que residia a Portugal. En els escorcolls es van localitzar vuit dones de diferents nacionalitats sud-americanes (Colòmbia, Veneçuela, el Brasil i el Paraguai), considerades víctimes potencials de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual. Van rebre atenció i assistència especialitzada. També es van intervenir 3.800 euros en efectiu, documentació, dispositius electrònics, munició i marihuana. Els arrestats a Portugal els van atribuir, a més, els delictes de tinença il·lícita d’armes i tràfic de drogues.
Així mateix, les diligències instruïdes es troben a disposició del Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, que s’encarrega del cas, i va ordenar l’ingrés en presó provisional dels detinguts.
En l’operació van participar, per part de la Guàrdia Civil, la Unitat de Policia Judicial de la Zona de Catalunya, la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Barcelona, les Unitats de Seguretat Ciutadana de Navarra i Guipúscoa, així com el Grup de Tràfic d’Éssers Humans de l’Àrea d’Investigació Criminal dels Mossos i la Policia Judiciària de Faro.