SANITAT
Les comarques de Lleida encapçalen la vacunació contra la grip
El Pirineu és líder amb el 24,84% de població immunitzada i al pla, el 21,64%
Les comarques de Lleida són líders en vacunació contra la grip. Cinc setmanes després de l’inici de la campanya, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran s’ha vacunat el 24,28% de la població, el percentatge més alt de tot Catalunya. Al pla, s’ha immunitzat un 21,64% i se situa en la tercera posició, superada per només deu centèsimes per la regió Barcelona Metropolitana sud, amb un 21,84%.
En tot cas, l’índex de Lleida en conjunt és molt superior a la mitjana catalana, que és del 19,92 per cent, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya.
Per grups d’edat, en el de persones de vuitanta o més anys, els lleidatans encapçalen també el rànquing, però de forma destacada, amb un 54,28% de vacunats a les comarques de muntanya i un 49,82% al pla.
La mitjana de Catalunya és del 44,58%. De fet, supera la mitjana en tots els col·lectius d’edat.
Cobertura de covid més baixa
En canvi, la vacunació contra la covid assoleix de moment una cobertura més baixa, del 15,25% a Ponent i el 16,72% al Pirineu, mentre que la mitjana de Catalunya és del 15,3%. Quant als casos diagnosticats en ls Centros d’Atenció Primària (CAP), l’última setmana van descendir les dos infeccions a tota la província. En concret, els de grip van baixar de 105 a 98 a les comarques del pla i de 67 a 47 a les de muntanya. I els de covid, de 50 a 32 i de 13 a 10, respectivament.
La campanya de vacunació va arrancar el 22 de setembre per a les persones més fràgils: usuaris de residències, majors de 80 anys i dones embarassades. Així mateix, es va avançar per als menors de 5 anys i el personal sanitari. A partir de 13 d’octubre es va obrir a la resta de la població, però amb problemes per concertar cita.
Sense cita
Salut va anunciar la possibilitat d’anar als centres sense tenir hora concertada, una situació que està provocant incidències. De fet, dilluns passat les infermeres van protestar davant dels CAP per denunciar la seua “saturació” de treball, agreujada per la vacunació. Van destacar que han de vacunar les persones que acudeixen fent “buits” entre consultes programades, una conjuntura que provoca retards i, al seu torn, enutjos dels pacients.