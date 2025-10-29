Queixes per l’incivisme en una zona de contenidors amb poca llum al barri de la Bordeta de Lleida
"De vegades no trobem el contenidor orgànic, el més petit, i ja hem identificat una persona que se l’emporta”, expliquen veïns
Veïns del carrer Hostal de la Bordeta de Lleida denuncien l’incivisme que pateixen en una zona de contenidors amb poca il·luminació situats en el tram final de la via, a prop de l’encreuament amb la variant sud (C-13).
Una afectada explica que dos dels contenidors “estan cremats parcialment des del març i és habitual trobar-se amb vidres trencats, que estan a terra durant setmanes, així com amb residus voluminosos com per exemple matalassos”.
Així mateix, “les persones que hi anem a tirar les escombraries de vegades no trobem el contenidor orgànic, el més petit, i ja hem identificat una persona que se l’emporta”, afegeix. La veïna explica, en aquest sentit, que ha sol·licitat reunions amb el consistori per reclamar més il·luminació i vigilància a la zona.
“En aquest tram del carrer no hi ha voreres i la calçada és estreta, la circulació de camions causa inseguretat perquè passen massa a prop de les cases”, assenyala.
Els contenidors estan situats davant d’un solar de 3.200 quadrats que, quan era propietat d’Adif, havia causat crítiques veïnals per la falta de manteniment. Adif el va cedir a la Paeria, que el va adequar. “L’han netejat bastant i està molt millor, però no hi ha il·luminació i la considerem necessària”, conclou la veïna