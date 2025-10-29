RELIGIÓ
Veto a l’adjudicació d’una finca municipal per a una mesquita a Lleida
El PP i Junts ho rebutgen i ERC dubta entre el ‘no’ i l’abstenció. El PSC, amb 9 regidors, necessitaria almenys el suport d’un d’aquests tres grups, que en tenen 5 cada un, per aprovar l’expedient
El govern municipal del PSC té gairebé impossible aconseguir els suports necessaris per aprovar tant en comissió com en el ple l’adjudicació directa del solar del polígon del Camí dels Frares a la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià, com va avançar SEGRE, per un termini de 50 anys i amb un cànon de només 50.000 euros, mil a l’any, per construir una mesquita. I és que els socialistes, amb 9 regidors, necessitarien el sí d’un dels tres grups que en tenen 5 (PP, ERC i Junts) per aprovar l’expedient i aconseguir la majoria de 14 vots, però ahir cap d’ells va mostrar la seua voluntat de donar suport a aquesta iniciativa.
Així mateix, Vox, amb dos edils, va assegurar que hi votaran en contra, mentre que el Comú, amb un, no ha decidit el seu vot. Això significa que, malgrat que al final el Comú recolzés l’adjudicació, només hi hauria 10 vots a favor davant dels 12 segurs en contra, ja que ERC dubta entre el no i l’abstenció. Una situació que fa impossible que l’expedient tiri endavant tret que hi hagi un canvi de postura en les següents setmanes, atès que el ple no ho debatria fins a, com a mínim, finals de novembre.
El cap de l’oposició i líder del PP, Xavi Palau, va ser clar i concís: “Votarem no.” Per la seua part, des d’ERC van assenyalar que “per ara el que tenim clar és que no hi votarem a favor” perquè “som partidaris d’oratoris als barris, més integrats, i no d’una mesquita al polígon”, ubicació que veuen “inadequada” i amb “greus problemes d’accessibilitat”.
Des del grup de Junts, fins ara el principal soci del govern, la portaveu, Violant Cervera, va assegurar que no donaran suport a l’adjudicació. “La comunitat islàmica té cinc oratoris per la ciutat i creiem que aquest és el millor format”, va afirmar Cervera, que va recordar que la comunitat a la qual ara es vol adjudicar la finca de forma directa “va rebutjar les condicions de la licitació que es va fer inicialment i ara se’ls vol fer una adjudicació amb unes condicions que no podem compartir”. La líder de Vox, Gloria Rico, també va confirmar el seu no al ser “un regal”, i el Comú encara no té clara la seua postura. “En qualsevol cas, considerem que els centres de culte han d’estar integrats a la ciutat, no en zones industrials”, va dir el seu edil, Laura Bergés.
“Acabarem de fixar la nostra posició quan es porti la proposta a comissió, però de moment sembla difícil votar-hi a favor”, va concloure.
Les claus
Adjudicació directa. A començaments d’octubre el govern va plantejar adjudicar de forma directa aquesta finca a la Comunitat Islàmica de Cosperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià per 50 anys per un cànon de 50.000 euros per tota la durada del contracte. Aquesta comunitat va utilitzar el Palau de Vidre com a oratori des del 2010 fins al 2023 i des d’aleshores no té un espai per resar i han de fer-ho o bé als coberts de la Fira o a la via pública.
“És una oportunitat”. Des d’aquesta comunitat van assenyalar que l’adjudicació directa és “una oportunitat per solucionar un problema històric”. “Portem anys resant on podem i sabem que dona mala imatge, necessitem un espai digne”, va assegurar el portaveu.