La festa major de la UdL vol ser patrimoni festiu de Catalunya
El consell de govern dona suport a la iniciativa dels seus organitzadors, el Consell de l’Estudiantat. Creuen que donarà visibilitat al llegat cultural de la Universitat
El consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovar ahir donar suport a la iniciativa del Consell de l’Estudiantat d’aconseguir que la festa major que organitza des del 1997 sigui inclosa al catàleg de patrimoni festiu de Catalunya com a festa tradicional d’interès nacional, coincidint amb el 30 aniversari d’aquest esdeveniment l’abril del 2026. En els primers 7 anys es va celebrar al Rectorat i a partir del 2004 es va traslladar al campus de Cappont, amb actuacions d’artistes com Julieta, Figa Flawas, Buhos, Strombers, Txarango, Seguridad Social o Ariel Rot. L’última, l’abril passat, va congregar 5.000 persones.
El suport institucional inclou una partida de 8.000 euros per a la pròxima festa i per cobrir les despeses del procés de la candidatura, la designació d’un membre de l’equip de direcció de la UdL i d’un tècnic per a la coordinació de les gestions, la millora de la plataforma de gestió d’esdeveniments del Consell de l’Estudiantat i la creació d’un consell assessor, entre altres accions.
Els estudiants argumenten aquesta reclamació en l’arrelament de la festa entre la comunitat universitària, la solidesa de la seua organització i la col·laboració d’institucions públiques i empreses de Lleida. També destaca la incorporació de campanyes de reducció de residus, de consum responsable d’alcohol i de protocols d’actuació davant de violències sexuals i LGTBIQ-fòbiques. “El procés d’inclusió en el catàleg donarà visibilitat al llegat cultural de la UdL i enfortirà la seua projecció més enllà de l’àmbit acadèmic”, van indicar.
El consell va atendre la reclamació del col·lectiu Doctorands en Lluita i va donar llum verda a iniciar el procés de la convocatòria d’un quart any de contracte per al personal predoctoral amb el suport del comitè d’empresa del PDI laboral, la junta de personal acadèmic i els sindicats CGT, CCOO i UGT. El col·lectiu recorda que més de vint doctorands estan en risc de quedar-se a l’atur al tenir un contracte de tres anys, quan per acabar una tesi se’n necessiten quatre. Subratlla la seua “campanya d’agitació i mobilització” que ha culminat amb l’aprovació de la iniciativa i demana a l’actual equip rectoral i al que sigui elegit al novembre, que “vetlli pel compliment de l’acord”. També reclama a la conselleria d’Universitats generalitzar el quart any a tot Catalunya. “A les seues mans està el futur laboral immediat de molts joves investigadors”, remarca. Per la seua part, el sindicat CGT va celebrar aquesta “victòria col·lectiva”.
També es va aprovar durant el consell una nova càtedra universitat-empresa Saltó Robòtica i Societat, amb el Grup Saltó, per a la investigació, formació i transferència de coneixement sobre electrònica, especialment destinada a la cura de les persones. A més, va recordar la desadscripció de l’escola de turisme Ostelea.