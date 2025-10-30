SEGURETAT
El Govern destaca la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana
La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, acompanyada del director dels Serveis Territorials d’Interior, Josep Ramon Ibarz, van visitar les comissaria de la Guàrdia Urbana, on van ser rebuts per la regidora de Seguretat, Cristina Morón, i l’intendent en cap, Josep Mallada. Gil va destacar la gran col·laboració i coordinació entre Mossos i Urbana. Val a recordar que Ibarz és l’exintendent en cap de la Urbana, cos que va dirigir durant prop de 18 anys.